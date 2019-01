Isola Dei Famosi, inviato ufficiale non è Filippo Nardi: colpo di scena

Isola Dei Famosi news, colpo di scena: l’inviato ufficiale non sarà Filippo Nardi. Poi la novità del ‘Cocco d’oro’

L’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare su Canale 5 con la nuova edizione. Il 24 gennaio 2019, data della prima puntata, è ormai alle porte. Oggi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del reality e non sono mancati i colpi di scena. Uno su tutti riguarda l’inviato: non sarà Filippo Nardi, bensì Alvin. L’indiscrezione era circolata nei giorni scorsi, ma era poi stata smentita da Nardi stesso a Verissimo. Motivo? C’era in gioco uno scherzo per i naufraghi. Questi ultimi ora sono salpati per l’Honduras e hanno tagliato i ponti con il mondo esterno. Dunque ecco che finalmente si è potuta dare la news. Nel frattempo Alvin si è mimetizzato con i concorrenti. Missione? Spiare il gruppo e svelare, durante la prima puntata della trasmissione, il suo vero ruolo.

Il “Cocco d’oro”: chi o trova potrà raggiungere la finale

Durante la conferenza stampa, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha parlato anche di un’altra novità che attende i naufraghi: il Cocco d’oro. Chi tra i concorrenti riuscirà a scovarlo potrà guadagnarsi direttamente la finale. Per quanto riguarda il cast ufficiale ecco i nomi della nuova edizione dell’Isola: Virginia e Victorija Mihajlovic (figlie dell’ex calciatore Sinisa), Abdelkader Ghezzal, Luca Vismara, Taylor Mega, Alvin, Riccardo Fogli, Aaron Nielsen, Grecia Colmenares, Demetra Hampton, Kaspar Capparoni, Youma Diakite, Jo Squillo, Paolo Brosio, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Sarah Altobello.

Isola dei Famosi 2019: la conduttrice, le opinioniste, l’inviato e chi di Saranno Isolani resterà in Honduras

Al timone del reality troveremo ancora Alessia Marcuzzi, giunta alla quinta conduzione consecutiva dell’Isola. Nel ruolo di opinioniste due donne: Alba Parietti e Alda D’Eusanio, che raccolgono l’eredità di Mara Venier e Daniele Bossari. L’inviato sarà dunque Alvin e non Filippo Nardi. Il conduttore radiofonico e televisivo succede a Stefano De Martino. Al cast si aggiungerà anche un concorrente nip, proveniente da Saranno Isolani. Al momento in lizza per rimanere sull’Isola sono in quattro: Juri, John, Alice e Giorgia.