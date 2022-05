Isola dei Famosi, in tre violano il regolamento: chi sono, sanzioni in arrivo

Tre naufraghe non hanno rispettato il regolamento: potrebbero ora vedersi inflitta in una sanzione disciplinare

Tre naufraghe de L’Isola dei Famosi potrebbero a breve incappare in una sanzione disciplinare per aver violato il regolamento del reality show in onda su Canale Cinque. Nel daytime trasmesso lungo il pomeriggio di martedì 31 maggio, a molti non è sfuggito un dettaglio riguardante Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura de Vitis. Nella fattispecie, l’inviato Alvin, nel riassumere quel che è accaduto ieri sera in puntata, nel corso del prime time ha spiegato che dopo la prova ricompensa affrontata dai naufraghi le tre naufraghe sopra citate hanno violato il regolamento sotto gli occhi vigili delle telecamere.

Cosa è accaduto di preciso? Carmen, Estefania e Marialaura hanno mangiato di nascosto parte della ricompensa, fatto che va contro le regole del programma. Ora la palla passa all’organizzazione del reality che dovrà decidere se punire o meno le tre e, nel qual caso, scegliere quale punizione infliggere.

Isola dei Famosi, lo sfogo di Lory Del Santo: l’attrice rigetta le critiche

Nell’ultima puntata trasmessa, a finire sul banco degli imputati c’è stata Lory Del Santo, accusata da alcuni naufraghi di fare il doppio gioco e di non essere sincera. In merito alle critiche ricevute, l’attrice e regista ha avuto un lungo sfogo:

“Sono molto stanca di questa storia che io parlo alle spalle. Ho detto chiaramente che non c’è una sola prova. Ma su che base lo dicono, che non ci sono prove. Non l’ho mai fatto. Quindi questa, è una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro solamente per cercare di boicottarmi. Perché vedono che sono una persona onesta e sincera. Non riescono a trovare dei difetti”.

Isola 2022, le difficoltà di Pamela Petrarolo: ma l’ex Non è la Rai non vuole mollare

Capitolo Playa Sgamadissima – sulla spiaggia, al momento, c’è soltanto Pamela Petrarolo, in quanto Roger Balduino, l’altro naufrago che dovrebbe essere su quella ‘playa’, ha dovuto lasciare temporaneamente il gioco per degli accertamenti relativi al suo infortunio alla caviglia. L’ex starlette di Non è la Rai ha raccontato di essere preoccupata, ma che tuttavia proverà a tenere a bada il panico e le paure.

In particolare la Petrarolo ha dichiarato di essere pervasa da “tanta ansia” e di essere “preoccupata e molto agitata”. La donna ha però sottolineato che non ha alcuna intenzione di mollare, promettendo che riuscirà a sorprendere tutti coloro che credono che non sia in grado di far fronte a una simile situazione: “Devo farcela per forza. Stupirò tutti a casa che non mi danno un soldo di cacio“.

“Immagino i miei figli a casa che staranno dicendo: “Ma dove va, non ce la farà mai!” Questa sarà una buona opportunità per combattere le mie paure. Perché sono una fifona. Ho paura del buio, ho paura a stare da sola. E invece vi stupirò”, ha concluso Pamela, che, per il momento, ha il piglio giusto per non cedere e proseguire l’avventura.