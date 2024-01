Isola dei Famosi, Ilary cacciata? Luxuria e Mediaset: “Ecco la verità”

Ilary Blasi fuori da L’Isola dei Famosi, al suo posto Vladimir Luxuria: Dagospia ha lanciato tale indiscrezione nelle scorse ore. Cosa c’è di vero? A intervenire direttamente sul tema ci hanno pensato i diretti interessati, vale a dire la stessa ex parlamentare e delle fonti vicine al Biscione raggiunte da Fanpage.it. Entrambe le parti hanno riferito che la voce che sostiene che nella prossima edizione del reality dei naufraghi ci sarà un cambio al vertice non corrisponde al vero.

“Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”. Così Luxuria che, non solo ha smentito che sarà lei a guidare l’Isola dei Famosi 2024, ma addirittura ha fatto sapere che per il momento nessuno l’ha nemmeno chiamata per proporle di rimanere come commentatrice.

Il programma inizierà in primavera inoltrata e i giochi sono ancora tutti da fare. Ilary Blasi, che nonostante il vociferare su un suo presunto defenestramento dalla conduzione della trasmissione dovrebbe tornare a prenderne le redini, come è noto, nutre grande stima per Luxuria; il che spinge a credere che non dovrebbero esserci problemi per la riconferma di quest’ultima come opinionista.

Tornando all’indiscrezione di Dagospia, anche fonti vicine a Mediaset hanno spiegato a Fanpage.it che lo scenario che vedrebbe l’ex moglie di Francesco Totti estromessa dai progetti ‘isolani 2024’ non è “un’ipotesi che ha zero credibilità”. Dunque Ilary Blasi rimarrà al suo posto, discorso chiuso. Anche perché, solo qualche settimana fa, più precisamente lo scorso novembre, la conduttrice aveva incassato la riconferma in via ufficiosa direttamente dal numero uno del Biscione, Pier Silvio Berlusconi.

L’amministratore delegato di Mediaset aveva infatti detto che non c’erano motivi per pensare di proseguire il reality dei naufraghi senza la presentatrice romana, aggiungendo però che la trattativa per riaverla al timone dello show doveva ancora essere intavolata. In quell’occasione confermò anche che il programma sarebbe tornato in onda, dopo che lui stesso, in estate, nel corso della presentazione dei palinsesti, aveva dichiarato che L’Isola avrebbe potuto non essere trasmessa nel 2024. Dopo però che sono naufragati i progetti legati a Temptation Island Winter e a La Talpa, Mediaset ha deciso di riproporre ‘l’usato sicuro’.