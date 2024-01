Ilary Blasi via dall’Isola, al suo posto l’opinionista. L’indiscrezione

Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, sembra che Pier Silvio Berlusconi si sia infastidito del fatto che Ilary Blasi abbia scelto Netflix per raccontare della fine del suo matrimonio. Ciò lo avrebbe portato a pensare ad un modo per sostituirla alla conduzione dell’Isola dei famosi. Spunta il nome di Vladimir Luxuria.

Secondo quanto riportato dal sito, ultimamente Pier Silvio non era più entusiasta dell’ex di Francesco Totti. Perché la linea che si stava seguendo era “troppo trash“. Ciò, ad oggi, non rispetterebbe i nuovi canoni imposti alla rete. Ma anche perché gli ascolti ultimamente erano un po’ deludenti. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra sia stata l’uscita del documentario. In Unica, Ilary ha parlato della fine del suo matrimonio, raccontando dettagli finora sconosciuti a tutti. Una settimana dopo è stata ospite da Silvia Toffanin.

A tal proposito, Dagospia svela un retroscena. Proprio a Verissimo, la Blasi era andata a smentire le voci di corridoio che parlavano della fine del matrimonio, a febbraio 2022. In quella situazione, spalleggiata dall’amica Silvia, i giornali vennero derisi e insultati. La recente ospitata a Verissimo è sembrata dunque un “voler fare un passo indietro“, dopo che si è scoperto che in realtà la notizia diffusa dai media era vera. Inoltre, si dice che tra le due ex letterine l’amicizia si sia un po’ raffreddata.

L’idea di Pier Silvio sarebbe quella di far fare una puntata zero a Vladimir Luxuria. Ex opinionista del programma, ormai conosce bene il reality, soprattutto perché vinse l’edizione del 2008. Probabilmente si tratterebbe solo di una prova, ma bisogna davvero capire a cosa sia dovuto questo cambio di rotta, dato che, anche recentemente, il direttore aveva detto di essere entusiasta di Ilary.

Le parole di Pier Silvio su Ilary

Agli inizi di dicembre si è svolta una conferenza sui palinsesti Mediaset e si è fatto un bilancio dell’anno. Pier Silvio ha rivelato di essere contento per l’Isola e che per lui non c’erano motivi per non riconfermare la Blasi. Però aveva messo anche le mani avanti, spiegando che ciò dipendeva dal volere della conduttrice.

Durante la conferenza, pochi giorni dopo l’uscita di Unica, è stato chiesto al direttore se avesse visto il docufilm. In quella occasione, Pier Silvio aveva scherzato sul fatto che gli dispiacesse per Ilary ma che non era interessato a cose del genere. Magari è stato proprio questo a farlo indispettire e a fargli cambiare idea.