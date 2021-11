Isola dei Famosi, Ilary Blasi ci sarà nel 2022? Parla Maurizio Costanzo

Ilary Blasi è una delle conduttrici Mediaset più apprezzate dal pubblico negli ultimi anni. La 40enne romana ha presentato ben tre edizioni del GF Vip e l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, conclusasi lo scorso giugno. Da qualche tempo i telespettatori si chiedono cosa abbia in serbo il futuro per lei. Di recente è stato Maurizio Costanzo a fare qualche ipotesi sulle possibili prossime opportunità della Blasi.

Maurizio Costanzo, uno dei giornalisti e conduttori più stimati in Italia, ha deciso di commentare l’attuale situazione lavorativa di Ilary Blasi. Come riportato sull’ultimo numero del magazine “Nuovo” Costanzo ha affermato che, secondo lui, per l’ex letterina di “Passaparola” l’avventura a “L’Isola dei Famosi” non si è ancora conclusa. Il marito di Maria de Filippi ha preso la parola in risposta a una mail di una telespettatrice. Quest’ultima, grande fan della Blasi, ha scritto a Costanzo per esprimere i suoi dubbi circa il futuro della sua beniamina confessando di avere paura che altre colleghe le “rubino” il posto. Ecco le parole di Costanzo:

“Dubito che Canale 5 le tolga L’Isola dei Famosi, che sotto la sua conduzione mi pare sia andata bene…Probabilmente glielo riaffilerà…”

Nonostante pensi che la Blasi non debba temere di perdere il posto all’Isola, Costanzo ne ha approfittato comunque per dare un consiglio pratico alla conduttrice moglie di Francesco Totti:

“Fossi in Ilary Blasi punterei a mettere in piedi un cast di veri famosi, lasciando perdere gente poco popolare…”

Secondo Maurizio Costanzo l’unica pecca della conduzione del reality della Blasi sia stata la scelta del cast, che secondo lui dovrebbe includere personaggi molto famosi. In ogni caso Costanzo ha ammesso che ciò “non è semplice“.

Ilary Blasi, Costanzo commenta l’avventura a “Star in the Star”

Nella risposta alla fan della Blasi il conduttore 83enne ha anche menzionato l’ultimo programma condotto dalla 40enne, “Star in the Star”. Quest’ultimo è stato in larga parte criticato perché ha fatto registrare bassi ascolti. Il talent show in questione, andato in onda dal 16 settembre al 14 ottobre 2021, ha avuto una media di share del 11,25% e un numero medio di telespettatori che non è arrivato ai due milioni. Secondo Costanzo il fatto che questa esperienza non sia andata così bene non intaccherà la carriera di Ilary, che ha definito come “una professionista che sa il fatto suo, conosce di sé pregi e difetti…”.

Dal canto suo la Blasi ha rivelato di recente di non vedere così lontano il proprio addio alla TV. La conduttrice ha spiegato di avere una certa “allergia” alle prime serate e che vorrebbe presto dare una svolta alla sua carriera, stavolta da dietro le quinte.