Isola dei Famosi, il primo eliminato: i sondaggi parlano chiaro

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi, condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. Sono stati svelati i nomi dei due naufraghi meno votati dallo scorso televoto: Artur Dainese e Luce Caponegro. Ad andare in nomination è stata quest’ultima, a cui si sono aggiunti altri tre concorrenti: Khady Gueye, Samuel Peron e Peppe Di Napoli. Sul web ci sono già i primi sondaggi e le prime supposizioni circa chi tra i quattro sarà il primo a dover abbandonare il programma.

Durante la seconda puntata Vladimir Luxuria ha svelato chi dei naufraghi nominati lunedì scorso avrebbero dovuto affrontarsi per scoprire chi di loro sarebbero andati al prossimo televoto. I nomi sono stati quelli del modello Artur Dainese e dell’ex attrice di film per adulti Luce Caponegro. I due si sono dovuti sfidare in una prova di apnea e ad avere la peggio è stata Luce, che è quindi finita dritta in nomination. A lei si sono aggiunti Khady Gueye e l’ex ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron. I due sono stati difatti i più nominati dagli altri concorrenti. Il leader di puntata, Edoardo Stoppa, ha poi fatto il nome di Peppe Di Napoli come quarto naufrago a rischio eliminazione.

Il primo eliminato secondo i sondaggi sul web

Sul web già sono comparsi i primi sondaggi in merito a chi sarà il primo eliminato del reality. Numerosi sono i telespettatori che hanno espresso il proprio parere a riguardo e che si sono abbandonati a supposizioni. Stando ai risultati delle votazioni su siti, forum e social, la preferita del pubblico è risultata essere la modella Khady Gueye, nota anche per una sua presunta relazione con Irama successivamente smentita. Apprezzati sono anche Caponegro e Peron. Di conseguenza, stando ai sondaggi pubblicati su Biccy ed apparsi sui social, quello che lunedì potrebbe rischiare di essere il primo concorrente eliminato di questa edizione de L’Isola dei Famosi è il pescivendolo e ristoratore campano Peppe Di Napoli.

Qui di seguito i risultati dei sondaggi fatti sul web: