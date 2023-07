Isola dei Famosi, i voti di Vladimir Luxuria: un bocciato, ecco chi è

Chi è stato bocciato da Vladimir Luxuria dopo L’Isola dei Famosi 2023 tra i vari naufraghi? L’opinionista che ha affiancato Ilary Blasi, insieme a Enrico Papi, si è divertita a dare i suoi voti agli ormai ex concorrenti dell’edizione che si è appena conclusa, su Novella 2000. In particolare, Vladimir si è espressa sui finalisti e su una semifinalista, Helena Prestes. Oltre la modella brasiliana, a ricevere i voti da Luxuria sono stati Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian, Pamela Camassa e Luca Vetrone.

Tra loro solo uno ha ricevuto l’insufficienza, mentre due hanno ottenuto il massimo dei voti in pagella, ovvero un bel 10. Ebbene a Mazzoli, che ha di recente avuto un malore durante una diretta radio, ha deciso di dargli 10. Il massimo per il vincitore della 17esima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, la quale intanto rischia di perdere il suo posto al timone. A Marco ha voluto dare un 10 per il suo humor e per la sua tenerezza.

Tra le pagelle de L’Isola dei Famosi 17, Vladimir ha dato anche a Pamela Camassa 10. L’opinionista ha apprezzato il fatto che la compagna di Filippo Bisciglia sia riuscita a essere sempre se stessa, senza mai fingere di essere amica di qualcuno che non sopportava. Ha ottenuto un buonissimo voto anche Luca Vetrone, la grande scoperta di questa edizione.

Nel corso della finale, il giovane ex naufrago è riuscito a battere proprio tutti ai televoti flash, fatta eccezione ovviamente per Mazzoli, che ha vinto. C’è chi alla fine ha sperato che avvenisse il colpo di scena con la vittoria di Vetrone, ma nelle ultime settimane era chiaro a tutti quanto fosse amato Marco.

Andando avanti, Alessandra Drusian ha preso un 8, perché ha dimostrato di essere una persona intraprendente e determinata ad affrontare le sue parole. La cantante dei Jalisse ha retto fino alla fine, trascorrendo gli ultimi giorni da sola sull’Ultima Spiaggia. Un bel voto è arrivato anche per Cristina Scuccia, premiata da Vladimir per il suo coraggio con un 7.

Stesso voto Vladimir Luxuria l’ha riservato a Helena Prestes, perché è riuscita a lasciare comunque il segno nel corso di questa 17esima edizione. Infine, l’insufficienza è stata data ad Andrea Lo Cicero. L’ex rugbista ha ottenuto solo un 5 dall’opinionista, che l’ha trovato un po’ troppo “professorino”.

A detta di Vladimir, il comportamento dello sportivo avrebbe indispettito i telespettatori. “Essendo stro**a e mi piace inferire, aggiungo che con Helena Prestes, definendola inutile, ha proprio esagerato”.