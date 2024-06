Isola dei Famosi, i saluti dei finalisti: l’ultimo giorno è “pazzesco”

È arrivato il momento per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024 di salutare l’Honduras. Stasera andrà in onda in diretta su Canale 5 la puntata finale di questa edizione condotta da Vladimir Luxuria. Il pubblico avrà modo, tramite il televoto, di scegliere chi far vincere uno tra i concorrenti rimasti in gara. I finalisti di questa edizione sono sei, ma cinque di loro non sanno dell’esistenza del sesto. Si tratta di Samuel Peron, il quale ha vinto una sfida contro Matilde Brandi e ha raggiunto la finale.

Questo per gli altri cinque finalisti rappresenta un segreto. Solo durante la finale Artur Dainese, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco e Alvina Verecondi Scortecci scopriranno che Samuel è approdato in finale. Intanto, questi concorrenti hanno dovuto salutare l’Honduras, dopo ben due mesi di percorso sotto le luci dei riflettori. A svelare i momenti che precedono la puntata finale del 5 giugno è il Daytime, l’ultimo di questa edizione.

Mentre in queste ore si parla del caso legato a Vladimir Luxuria, accusata di essere ingrata con i vertici Mediaset, i finalisti de L’Isola dei Famosi si espongono sul percorso che stasera giunge al termine. Ad esempio, Artur ha assicurato che ricorderà tutto di questo percorso, sia le cose belle che quelle brutte. Cosa più importante, Dainese ha imparato che “i limiti si possono superare anche nei giorni di pioggia, poi arriva sempre il sole”.

Alvina ed Edoardo Stoppa ha ricordato uno dei momenti più speciali della loro esperienza: quella legata al fuoco. In particolare, la mente torna al momento in cui hanno acceso il fuoco e “Edoardo lo teneva come un bambino, lo cullava”. Intanto, Aras Senol si dice felice ed emozionato per l’ultimo passo da compiere stasera per concludere questa esperienza. Oggi l’interprete di Cetin di Terra Amara sente di essere più maturo mentalmente.

Stoppa si sta godendo ogni attimo di questo ultimo giorno in Honduras. Il naufrago ammette che questa giornata, l’ultima da concorrente di questo reality show, è “pazzesca”. Questo perché sono due mesi che tutti loro aspettano questo traguardo. Ricorda con felicità la cena che ha potuto condividere con Juliana, dopo essersi sacrificato per il gruppo. Ora che è riuscito ad arrivare fino in fondo, è giunto il momento per tutti loro di tornare a casa.

Stoppa è tra i favoriti alla vittoria di questa edizione, ma niente è scontato. Infatti, le preferenze sono aumentate di molto per Edoardo Franco e sono scese, invece, per Samuel Peron. Tutto può cambiare stasera e chiunque di loro potrebbe vincere. Al momento, sembra proprio che se la giochino i due Edoardo la vittoria finale. Ma ora non resta che attendere la puntata finale per scoprire chi sarà il vincitore.