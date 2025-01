Isola dei famosi: i primi 3 nomi caldi e il retroscena su chi condurrà

Nonostante la scorsa stagione de L’Isola dei Famosi sia stata tutt’altro che esaltante, Mediaset quasi certamente, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo momento, è comunque intenzionata a proporre una nuova edizione del reality dei naufraghi. E infatti sono già cominciati a trapelare i primi nomi dei papabili nuovi concorrenti. Si sussurra inoltre che in pole position per la conduzione ci sia una notissima presentatrice e influencer.

Si parta proprio dal capitolo conduzione: Vladimir Luxuria, alla luce dei bassi ascolti dell’ultima edizione, non dovrebbe essere riconfermata. Si mormora che i piani alti di Cologno Monzese stiano accarezzando l’idea di affidare la trasmissione a Diletta Leotta, nonostante il flop de La Talpa – Who is the Mole. Anche perché di alternative non ce ne sono granché dopo che Ilary Blasi ha detto chiaro e tondo che in questo momento non ha alcuna voglia di tornare in tv a condurre. In realtà c’è anche un’altra pista calda: quella che porta ad Elenoire Casalegno che si è contraddistinta positivamente lo scorso anno nel ruolo di inviata. Non è detto che non possa scattare una promozione alla conduzione.

Isola dei Famosi 2025: i primi nomi ‘caldi’

Per quel che riguarda i possibili naufraghi, il giornalista Alberto Dandolo, tramite le colonne del magazine Oggi, ha sostenuto che la showgirl Sylvie Lubamba si è proposta ai casting, desiderosa di sbarcare in Honduras. Altro nome trapelato di recente (lo ha fatto emergere il giornalista Gabriele Parpiglia) è quello di Loris Karius, vale a dire il neo marito di Diletta Leotta.

Il calciatore tedesco è ancora disoccupato, non avendo sottoscritto alcun contratto con alcun club. Insomma, di tempo ne ha e l’avventura ‘isolana’ potrebbe stuzzicarlo. Laddove andasse in porto il suo ingaggio nel cast e quello della moglie alla conduzione ci si troverebbe innanzi a una sorta di ‘conflitto di interessi’ in salsa familiare. Ma si sa che in tv le dinamiche coniugali funzionano sempre. Meglio ancora se calate in un contesto in cui non è facile muoversi.

Altro nome caldo sarebbe quello dell’ex velina di Striscia la Notizia Maddalena Corvaglia. Stando a un’indiscrezione di Deianira Marzano, la showgirl nutrirebbe la volontà di avventurarsi sulle spiagge honduregne. Quest’anno è bene che gli autori scelgano bene il cast. Se gli ascolti dovessero essere peggiori di quelli dello scorso anno, il rischio che il reality venga definitivamente archiviato sarebbe elevato.