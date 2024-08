Isola 2025: Luxuria out, Casalegno nuova conduttrice? Parla lei

Dopo gli ascolti non proprio prosperi della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, è chiaro che qualcosa è andato storto e Mediaset sta già lavorando per trovare una nuova strategia. Secondo le opinioni dei telespettatori, è stata una stagione sottotono, con un cast che non ha coinvolto abbastanza il pubblico. Oltretutto gli opinionisti non sono stati in grado di dare quel plus allo show.

Alla conduzione abbiamo visto Vladimir Luxuria, come al solito impeccabile nel parlato e attenta ad evitare le ingiustizie, ma forse, non è bastato. La sua figura al timone del programma è stata di certo una grande rivoluzione per il palinsesto, ma ci voleva qualcosa di più. Ed è così che gira un’indiscrezione che pare essere sempre più veritiera: Elenoire Casalegno condurrà l’Isola dei Famosi. Anche lei è infatti una bravissima presentatrice, forse l’unica concorrente che si è distinta nel corso dell’edizione. A lanciare il rumor è stato Il Messaggero, seguito poi da una mezza conferma di lei:

“Ci stiamo lavorando. Non dipende da me, ovviamente”

Una nuova edizione quella dell’Isola dei Famosi 2025 che promette grandi novità e un lavoro incredibile da parte degli autori, impegnati a risollevare la stagione. Mediaset è però ancora in alto mare rispetto alle innovazioni, soprattutto per quanto riguarda il cast che dovrà essere studiato a puntino dalla produzione.

L’Isola dei Famosi 2025, addio Luxuria?

Anche Vladimir Luxuria è in bilico, ma pare plausibile che non tornerà alla conduzione dopo il calo incredibile di ascolti, ma non è escluso che possa diventare di nuovo opinionista come negli scorsi anni. In forse anche la figura del giornalista Dario Maltese, mentre Sonia Bruganelli ha già detto che non parteciperà mai più al programma, forse anche per il suo nuovo impegno a Ballando con le Stelle. Insomma, l’unico nome quasi certo pare essere quello di Elenoire Casalegno, che ha mostrato tutte le sue abilità alla conduzione durante tutto il reality, con tanti consensi da parte del pubblico.

Gli utenti su X e su Instagram sperano invece in una pausa dell’Isola dei Famosi, ma Pier Silvio Berlusconi non sembra voler mollare l’ascia di guerra e ha confermato durante la conferenza sui palinsesti 2025 che ci sarà una nuova edizione, ovviamente piena di cambiamenti.