Isola dei Famosi: i Cugini di Campagna ritirano la diffida contro Mediaset

Passo indietro della band italiana dopo la squalifica di Silvano Michetti avvenuta in Honduras per una bestemmia

Ivano Michetti, a nome di tutti i Cugini di Campagna, ha ritirato la diffida conto Mediaset. L’artista aveva deciso di procedere per vie legali contro la nota azienda dopo la squalifica del fratello Silvano all’Isola dei Famosi 2022. Il musicista è stato espulso a causa di una frase blasfema che avrebbe detto poche ore dopo aver messo piede in Honduras.

Secondo i Cugini di Campagna il naufrago non avrebbe mai pronunciato una bestemmia e negli scorsi giorni hanno pubblicamente difeso il batterista e cantante. Quando Silvano è rientrato in Italia Michetti ha scelto, di comune accordo con i colleghi e amici, di non procedere più contro Mediaset. I diretti interessati l’hanno annunciato sulle pagine del settimanale Nuovo Tv.

“Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato”

Silvano e Ivano Michetti dei Cugini di Campagna hanno spiegato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti ed edita da Cairo Editore che intendono lasciarsi alle spalle questa esperienza considerando il buono rapporto che hanno sempre avuto con l’azienda di Cologno Monzese. “Abbiamo lasciato stare”, ha dichiarato Ivano. Silvano ha invece aggiunto: “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato”.

Il 75enne ha precisato di avere 50 anni di carriera alle spalle e di essere religioso: Silvano ha puntualizzato che non avrebbe mai riferito certe cose in diretta in tv. Michetti ha confidato che con un filo di voce ha pronunciato l’espressione: “Santo Dio!”.

L’uomo ha rivelato che stava cercando di riprendere fiato dopo una lunga traversata in mare che l’ha provato molto data pure l’età del componente dei Cugini di Campagna. “È veramente assurdo quello che mi è successo”, ha ribadito l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

È probabile che i Cugini di Campagna abbiano deciso di non procedere legalmente contro Mediaset anche per rispetto di Nick Luciani, l’altro componente del gruppo che è ancora in gioco in Honduras. Il 51enne era approdato nel reality show in coppia proprio con Silvano Michetti ma poi è rimasto in gara da solo.

Michetti credeva molto in questa avventura nella trasmissione di Ilary Blasi e si era preparato a lungo prima di sbarcare nello show. La sua partecipazione è durata a malapena qualche ora.