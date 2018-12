Isola dei Famosi: Giorgio Manetti e Anna Tedesco nel cast? Parla il Gabbiano

Cast Isola dei Famosi: si fanno i nomi di Giorgio Manetti e Anna Tedesco di Uomini e Donne

A poco più di un mese dal ritorno dell’Isola dei Famosi, continuano ad emergere nuove indiscrezioni sul cast del reality show di Alessia Marcuzzi. Secondo il settimanale Nuovo Tv sarebbero stati contattati per il programma Mediaset due star del Trono Over di Uomini e Donne. Ovvero Giorgio Manetti, detto il Gabbiano, e Anna Tedesco, ex fiamma del Cavaliere Nino. I due al momento non fanno più parte della corte di Maria De Filippi: hanno entrambi abbandonato la trasmissione dopo i numerosi litigi con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dunque, sia Giorgio sia Anna – che tra l’altro sono molto amici – sarebbero liberi di sbarcare in Honduras.

Ultime dichiarazioni di Giorgio Manetti sull’Isola dei Famosi

“Dell’Isola non so niente: ne parlano tutti fuorché quelli che dovrebbero contattarmi. Se andrò all’Isola ben venga, mi farebbe piacere, sarebbe una bella esperienza. Quanto alla partecipazione di Anna, non ne so proprio niente: per me è indifferente, perché lì è una lotta che fai con te stesso, al di là degli altri“, ha dichiarato il Gabbiano alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Nell’attesa di saperne di più, Giorgio Manetti si è concesso una vacanza a Praga con la nuova fidanzata. Quest’ultima è un’imprenditrice di 53 anni che ha conosciuto l’ex di Uomini e Donne nel 2007. La passione tra i due è però scoppiata solo la scorsa estate, quando si sono rivisti grazie ad amici in comune.

Probabili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019

Non solo Giorgio e Anna del Trono Over, secondo qualcuno sull’Isola dei Famosi potrebbero sbarcare pure Giordano Mazzocchi e Nicole Mazzocato, ex corteggiatori del Trono Classico. Tra gli altri papabili concorrenti: Riccardo Fogli, Andrea Pinna, Grecia Colmenares, Marco Delvecchio, Giaro Giarratana, Kaspar Capparoni, Wanda Fisher, Marina La Rosa, Fariba Therani, Serena Garitta, Marina Suma, Irene Cioni.