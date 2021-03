Isola dei Famosi, Giorgio Manetti deluso: “Bloccata la mia partecipazione”

Ci è rimasto male Giorgio Manetti. L’ex volto del Trono Over di Uomini e Donne era pronto a sbarcare in Honduras e invece non sarebbe stato preso in considerazione neanche da Ilary Blasi e dagli autori del reality show. Intervistato da Nuovo Tv ha svelato che non gli sarebbe stata data la possibilità di fare un provino a avrebbe preferito incassare un ‘no grazie’ piuttosto che il silenzio totale. Giorgio Manetti, deluso da Ilary Blasi, ha dichiarato che la sua partecipazione all’Isola è stata bloccata. Crede che sarebbe stata una bella avventura. Se fosse stato al posto di qualche autore avrebbe sfruttato la sua immagine e la sua popolarità per vedere che cosa sarebbe potuto accadere. Ha anche pensato che forse hanno avuto troppa paura di vederlo vincere la competizione a mani basse, grazie al sostegno che avrebbe potuto dargli il pubblico. Il Gabbiano ha criticato durante i naufraghi dell’Isola dei Famosi:

“Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi. Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere. Non sarò nessuno, ma almeno posso contare dusuun gran numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi”

Giorgio Manetti attacca Ilary Blasi e svela di aver rifiutato Grande Fratello Vip

Forse avrebbe dovuto accettare Grande Fratello Vip. Giorgio Manetti, dopo aver attaccato Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi, ha confessato che Alfonso Signorini gli aveva chiesto di partecipare, ma aveva pensato di declinare l’invito. L’idea di rimanere rinchiuso in una casa per mesi è impensabile per lui, dal momento che ama viaggiare. Recluso per recluso, vista la pandemia da Covid-19 ancora in corso e tutte le restrizioni, avrebbe potuto esserlo al GF Vip, percependo almeno un cachet. Da quanto dichiarato, Manetti è proprio convinto di voler fare strada nel mondo dello spettacolo ma da quando ha lasciato Uomini e Donne rare sono state le sue partecipazioni nei programmi di Canale 5.

Giorgio Manetti su Gemma Galgani: “Dovrebbe essere più selettiva”

Immancabile un piccolo riferimento a Gemma Galgani, la sua ex compagna. Giorgio Manetti, alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha svelato che la dama di Uomini e Donne dovrebbe essere più selettiva nelle relazioni e scegliere uomini diversi. Si ritrova a essere protagonista sempre delle solite dinamiche, per cui le persone si chiedono se per caso stia recitando un copione. Il vero amore, secondo l’ex protagonista del talk dei sentimenti di Maria De Filippi, fa capolino nelle vite quando meno ce lo aspettiamo.