Isola dei Famosi, Gilles Rocca concorrente svela: “Voglio un figlio”

È ormai alle porte L’Isola dei Famosi 2021 con Ilary Blasi. Dopo una serie di indiscrezioni piuttosto confuse sulla quindicesima edizione, pare che adesso ci sia un po’ più di chiarezza. Sui profili social ufficiali del reality, la produzione ha confermato Awed primo naufrago. Ad annunciarlo è stato lui durante GF Vip Party, il programma in onda su Mediaset Play. Tra i nomi dei concorrenti de L’Isola dei Famosi spicca quello di Gilles Rocca. Il vincitore di Ballando con le Stelle 2020, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, non ha confermato la sua partecipazione, ma le voci sulla sua presenza nel cast si fanno sempre più insistenti.

Gli piacerebbe fare una esperienza del genere, si è detto pronto e affascinato all’idea dell’avventura a differenza di altri reality show che invece proprio non gli interessano. Sono passati dodici anni quando Gilles ha incontrato la sua attuale compagna Miriam Galanti. Da gennaio 2009, in prativa, sono una cosa sola. I due si sono incontrati a un corso di perfezionamento per attori, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e hanno capito che non si sarebbero più lasciati. Come raccontato, appena l’ha vista “ho pensato che una donna così non me la sarei lasciata scappare”.

L’uomo è rimasto colpito non solo dalla sua bellezza, ma anche della sua profondità d’animo. La coppia ha pensato di allargare la famiglia. Al settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha ammesso:

“Ci pensiamo da un po’ di tempo, a dire la verità. Gli impegni professionali per ora non ce l’hanno consentito. Appena arriverà il momento giusto lo daremo”

Poco più di un mese fa è risultato positivo al Covid-19 ed è stato costretto a separarsi da Miriam. Prima di Natale è partita per Mantova dove vive la sua famiglia senza sapere di avere il Covid, contagiando la madre e suo fratello. Mentre Gilles stava male a Roma, la Galanti si era fermata in Lombardia per stare accanto alla sua famiglia. Il fonico, divenuto famoso grazie alla comparsa sul palco di Sanremo 2020 durante la litigata tra Bugo e Morgan, ha spiegato nella sua intervista di essere stato molto attento come quando era a Ballando, dove erano continuamente sottoposti a tampone.

Ancora oggi non sa proprio come possa essere accaduto e dove si sia contagiato. Ha avuto una forma piuttosto fastidiosa di Coronavirus Gilles Rocca che lo ha costretto a stare in casa per più di un mese con forti dolori alle ossa e mal di testa. Per fortuna non ha avuto febbre e problemi respiratori.