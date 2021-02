Isola dei Famosi 2021: Awed/Simone Paciello primo concorrente ufficiale

Dopo giorni di gossip e indiscrezioni è stato finalmente svelato il nome del primo partecipante all’Isola dei Famosi 2021. Un nome già circolato nei giorni scorsi e oggi confermato dall’account Instagram del programma Mediaset. Si tratta di Awed, vero nome Simone Paciello, noto youtuber nato e cresciuto a Napoli. Il diretto interessato ha poi confermato la notizia nell’ultima puntata del Gf Vip Party.

Awed ha annunciato che partirà presto per l’Honduras, dove parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi. Una svolta per Simone, che ha ammesso che deve ancora razionalizzare questa grossa opportunità. L’occasione giusta per farsi conoscere finalmente al grande pubblico dopo il successo raggiunto tra i più giovani.

Simone Paciello, nome d’arte Awed, è un noto youtuber e comico italiano che si è fatto conoscere attraverso i suoi video originali e divertenti pubblicati sui social. A oggi conta quasi due milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 1,5 milioni di follower su Instagram.

Prima di condurre insieme ad Annie Mazzola la prima edizione di Gf Vip Party su Mediaset Play, Awed ha partecipato insieme ad altri youtuber alla prima e alla seconda stagione di Social Face e ha avuto una parte nel film di Massimo Boldi Natale al Sud.

Awed è noto agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Ludovica Bizzaglia, attrice nota per il ruolo di Anita nella soap opera Un posto al sole e per tante altre fiction e film. I due si sono mollati nel 2019 per motivi mai svelati ai loro follower.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021

Al momento è stato confermato come naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 solo Awed. Secondo gli ultimi spifferi faranno parte dello show di Ilary Blasi anche: Gilles Rocca, Akash Kumar, Angela Melillo, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Clemente Russo, Daniela Martani, Elisa Isoardi, Fariba Tehrani, Ferdinando Guglielmotti, Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo, Valentina Persia, Vera Gemma.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2021 con Ilary

L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi doveva iniziare lunedì 8 marzo ma Mediaset ha deciso di posticipare la data di partenza per evitare lo scontro con l’episodio inedito de Il Commissario Montalbano. Salvo nuovi cambiamenti, il reality show dovrebbe partire venerdì 12 marzo.