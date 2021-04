Isola dei Famosi Gilles Rocca, brutta battuta su Fariba: pubblico in rivolta

Bufera su Gilles Rocca. L’attore, regista e fonico è finito al centro delle polemiche all’Isola dei Famosi dopo le parole dette su Fariba Tehrani in nomination. Gilles stava cercando il foglietto con le foto dei naufraghi quando ha perso più tempo del dovuto. La conduttrice Ilary Blasi ha subito chiesto spiegazioni a Rocca e il concorrente romano non ha esitato a lanciare una frecciatina alla madre di Giulia Salemi.

Queste le parole di Gilles Rocca che hanno scatenato l’ira del pubblico:

“Non l’avevo riconosciuta, nella foto è truccata e qui no”

A detta dei telespettatori Gilles Rocca avrebbe fatto del body shaming nei confronti di Fariba Therani. Sotto accusa anche Ilary Blasi, che ha riso alla battuta del concorrente dell’Isola de Famosi. Tanti i tweet contro Gilles, tra i protagonisti di questa edizione del reality show.

“Ma con quale coraggio Gilles nomina Fariba perché “non rispetta le persone” e letteralmente dopo due secondi fa la battutina sul suo aspetto fisico come se lui non fosse cambiato rispetto alla foto della nomination”, ha fatto notare qualcuno.

Qualcun altro ha ribadito: “Gilles che finge di non riconoscere la foto di Fariba perché “là è truccata qua no”. Che battuta squallida, non ho riso per niente”. E poi ancora: “Rivoltanti”; “Ilary che ride forzatamente giusto per confermare quanto le stia sulle p***e Fariba”; “Che orrore di persona”.

Qualcuno ha invece preso le difese di Gilles Rocca: “Anche io trovo Gilles arrogante però questa è l’unica volta in cui non ho visto l’intento di denigrare, ha solo motivato il fatto che non trovava la foto”.

Isola dei Famosi, Giulia Salemi contro Valentina Persia

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi si è fatta sentire Giulia Salemi, la figlia di Fariba Tehrani. L’influncer italo-persiana non ha particolarmente apprezzato l’aggressività usata da Valentina Persia per attaccare la madre. La comica ha alzato eccessivamente la voce e si è rifiutata di dare la mano a Fariba in segno di saluto.

Gilles Rocca, al contrario, ha preso in giro la Tehrani facendo il verso del cane. Mossa che non è piaciuta più di tanto all’opinionista Tommaso Zorzi, che non ha mai nascosto di provare un certo interesse per Gilles.