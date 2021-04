Giulia Salemi furiosa con Valentina Persia dopo il gesto contro Fariba

Giulia Salemi non ha particolarmente gradito il comportamento di Valentina Persia all’Isola dei Famosi. L’influencer italo-persiana non ha esitato a scagliarsi contro la comica lanciata da La sai l’ultima? rea, a suo dire, di essere eccessivamente aggressiva all’interno del programma. Nel corso dell’ultima puntata del reality show la Persia è letteralmente esplosa contro Fariba, madre della Salemi, e si è rifiutata di darle la mano e dunque salutarla quando la Tehrani è stata costretta a lasciare la Palapa e sbarcare su un’altra Isola.

Giulia Salemi ha scritto su Twitter:

“Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”

Un tweet che ha ricevuto parecchi like e consensi da parte dei fan dell’Isola dei Famosi. In molti non hanno infatti apprezzato l’eccessiva aggressività di Valentina Persia in Honduras e hanno addirittura chiesto provvedimenti agli autori e alla conduttrice Ilary Blasi. Qualcuno si è invece schierato dalla parte della comica, ribadendo che la fame comincia a farsi sentire e che per questo motivo ha avuto una reazione eccessiva e violenta.

Isola dei Famosi: perché la madre di Giulia Salemi e Valentina Persia si odiano

L’astio tra Fariba Tehrani e Valentina Persia è frutto di una serie di incomprensioni e malintesi che hanno agitato tutto il gruppo dell‘Isola dei Famosi. L’ultima furiosa litigata c’è stata quando la persiana ha confessato a Miryea Stabile di aver sentito che alcuni naufraghi (Valentina, Gilles, Awed e Francesca) l’avevano definita “stupida”.

Confessione giunta alle orecchie della Persia, che ha prontamente chiesto spiegazioni a Fariba. Valentina ha ribadito che la Tehrani dice una cattiveria dietro l’altro. In diretta, poi, poco prima dell’esito del verdetto che vedeva Fariba proprio in finale, la Persia ha ammesso a Ilary Blasi di non volere più vedere la donna, nemmeno lontana dal contesto televisivo.

Una scelta che ha spinto l’opinionista Elettra Lamborghini a bacchettare Valentina Persia: l’ereditiera, protagonista tempo fa di diversi reality show in Spagna, ha assicurato che un giorno la comica si pentirà di questo atteggiamento.

Uno sfogo violento, aggressivo che ha infine spinto Valentina Persia a non dare la mano a Fariba Tehrani quando quest’ultima ha lasciato la Palapa con l’altra nominata della settimana, la modella Beatrice Marchetti.