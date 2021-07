Isola dei Famosi, Gilles e Miriam: rottura? Esplode la rabbia di Rocca

By

Gilles Rocca e Miriam Galanti mettono mano ai rispettivi profili social per fare chiarezza, una volta e per tutte, sugli ultimi rumors apparsi sui giornali di gossip. Questa volta, però, con toni non esattamente accomodanti.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, una volta appresa la notizia che un giornale stesse parlando della fine della sua relazione, non ci ha visto più. Via Instagram Stories, Rocca è esploso con un post nel quale ha in qualche modo chiarito la situazione, minacciando querela nei confronti di chiunque si fosse permesso di far circolare indiscrezioni fasulle.

Ecco dunque il durissimo sfogo di Gilles Rocca su Instagram:

Ma quanto gli piace scrivere cazz*te ai giornali sulla vita delle persone. Quanto vi piace. Io vi potrei anche querelare per le stronz*te immense che dite. Non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stronz*te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di mer**. Ciao parassiti della società”.

Alle dichiariazioni social di Rocca hanno presto fatto seguito quelle della fidanzata storica Miriam. Utilizzando il filtro Instagram di Sailor Moon, paladina dei buoni, la Galanti ha ben più ironicamente commentato l’accaduto:

Per fortuna c’è lei che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone. Io non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite.

Lo sfogo di entrambe le parti nasce da un’indiscrezione “esclusiva” che vorrebbe Gilles Rocca già impegnato mentalmente con un’altra bella mora misteriosa. A quanto pare, il settimanale Nuovo sarebbe entrato in contatto con il vip romano, ricevendo però soltanto risposte elusive.

I dubbi dei fan della coppia avevano in effetti iniziato ad emergere già nelle scorse settimane. Dopo il termine delle riprese dell’Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Miriam Galanti non si erano più fatti vedere insieme, nonostante le continue dichiarazioni d’amore di lui nei confronti della compagna in diretta con Ilary Blasi.

La notizia sarebbe stata di per sé piuttosto clamorosa, se fosse stata confermata dai diretti interessati. Gilles Rocca e Miriam Galanti stanno infatti insieme da ben 12 anni. Come raccontato dall’attore, il primo romantico bacio era arrivato sul colle del Gianicolo, dove Rocca aveva portato la sua Miriam, attrice e conduttrice tv che ha recitato molto a teatro e nelle fiction Don Matteo e Che Dio ci aiuti. La coppia si era conosciuta proprio ad un corso di recitazione e, a quanto pare, fra i due era scattato immediatamente il colpo di fulmine.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque? Diciamo di sì, nel senso che stando alle loro affermazioni la loro relazione non si è ufficialmente ancora conclusa.