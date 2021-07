Gilles Rocca: “Con Miriam è finita, lui ha perso la testa per una mora”

Colpo di scena nella vita privata di Gilles Rocca. Sarebbe finita la lunga relazione con Miriam Galanti. A lanciare lo scoop è Nuovo. Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi l’attore e fonico non si è fatto vedere più con la collega, alla quale era legato da ben dodici anni. Nonostante le numerose dichiarazioni d’amore in Honduras, durante il reality show condotto da Ilary Blasi, pare che qualcosa si sia rotto tra Gilles e Miriam.

Contattato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti Gilles Rocca non ha né confermato né smentito i gossip sul suo conto. Il 38enne si è limitato a dire di essere molto impegnato in questo periodo. Fonti vicino alla coppia fanno sapere, però, che la rottura tra Gilles e Miriam Galanti sarebbe più vera e concreta che mai. Non solo: pare che Rocca abbia perso la testa per una sensuale mora.

Di chi si tratta? Al momento non ci è dato sapere. Anche su Instagram tutto tace. Sia Gilles Rocca sia Miriam Galanti sono molto attivi tra foto e stories ma del loro rapporto non c’è traccia. Dopo l’Isola dei Famosi i due hanno forse capito che la loro relazione è ormai morta e sepolta?

Chi è Miriam Galanti

Miriam Galanti, 32 anni, è un’attrice e conduttrice tv. Ha recitato molto a teatro e nelle fiction Don Matteo e Che Dio ci aiuti. In questo periodo presenta su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso in coppia con Dario Vergassola. La Galanti ha conosciuto Gilles Rocca ad un corso di recitazione. Un colpo di fulmine per entrambi, che ha portato i due subito alla convivenza.

Il primo appuntamento è stato molto romantico, come raccontato da Miriam Galanti in un’intervista. Gilles Rocca ha prenotato in un ristorante stupendo sul lago di Bracciano e poi, dopo cena, ha portato Miriam al Gianicolo, il colle da cui si gode di una delle più belle vedute di Roma. Lì, sotto le stelle, è arrivato il primo bacio, che ha sancito l’inizio ufficiale del loro legame.