Isola dei Famosi: Francesco Arca nuovo inviato? L’indiscrezione

Isola dei Famosi, sarà Francesco Arca il prossimo inviato? L’indiscrezione del settimanale Chi

Manca ancora diverso tempo alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, proprio per questo, oggi molte sono ancora le cose in fase di definizione. Confermata Alessia Marcuzzi alla conduzione, per esempio, ci sarebbe da capire chi il prossimo anno prenderà il posto di Stefano De Martino come inviato dall’Honduras. Sui papabili sostituti, soprattutto recentemente, si è detto e scritto (e supposto) di tutto. L’ultimo a pubblicare un’indiscrezione al quanto interessante, a tal proposito, è stato il settimanale Chi. Secondo il giornale di Signorini alla squadra dell’Isola potrebbe presto aggiungersi Francesco Arca cui ruolo, come è facile intuire, sarebbe appunto quello di inviato.

Isola dei Famosi, fremono i preparativi per la prossima edizione: Francesco Arco prenderà il posto di Stefano De Martino?

Francesco Arca che, stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Chi, ci sarebbe rimasto molto male della mancata partecipazione a Portobello, potrebbe presto sbarcare a Mediaset. Come in Rai, comunque, anche nella rete del Biscione Arca andrebbe a rivestire i panni dell’inviato. Al momento, però, niente di ufficiale è stato ancora confermato dagli addetti ai lavori dell’Isola dei Famosi. Per saperne di più, e prima di parlare con assoluta certezza, non ci resta dunque che aspettare dichiarazioni e conferme ufficiali.

Isola dei Famosi, inviato cercasi: alcuni dei nomi fatti fino ad ora

Come accennato sopra, da quando Stefano De Martino ha rinunciato pubblicamente e ufficialmente all’Isola dei Famosi, è subito partito il toto nomi (anzi il toto inviato). Valeria Marini e Vladimir Luxuria sono alcuni esempi. Fino all’ultimo momento, però, le carte in tavola possono cambiare. Colpi di scena e novità, quindi, non sono del tutto da escludere in questi casi, soprattutto se si punta a sostituire un personaggio come Stefano (molto caro e apprezzato dal pubblico da casa).