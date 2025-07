Isola Dei Famosi, finale meno vista di sempre: notato dettaglio su Cristina Plevani

Ieri sera è andata in onda la puntata finale dell’ultima edizione de L’Isola Dei Famosi. Questa è stata la meno vista di sempre. A trionfare è stata Cristina Plevani, già vincitrice della prima stagione del Grande Fratello. Proprio a riguardo è stata notata una strana coincidenza. Ad evidenziarlo è stata la stessa conduttrice, Veronica Gentili, nella diretta di ieri sera. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Anche quest’ultima stagione de L’Isola Dei Famosi è giunta al termine. Ieri sera è difatti andata in onda su Canale 5 la puntata finale. Questa è stata la meno vista di sempre. Il reality ha difatti totalizzato il 18.4 % di share pari a 1.815.000 spettatori. L’anno scorso, invece, aveva raggiunto 2.340.000 spettatori con il 20.41% di share. A trionfare in questa edizione è stata Cristina Plevani. La concorrente ha difatti battuto nel duello finale Mario Adinolfi.

Il suo nome era già noto al mondo dei reality show. Si tratta difatti della vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. A molti sarà probabilmente saltato all’occhio un dettaglio proprio riguardante la sua partecipazione all’altro programma. In verità a farlo notare è stata la stessa Veronica Gentili, conduttrice dell’Isola Dei Famosi, nella puntata andata in onda ieri sera.

Nello specifico la naufraga stava indossando la stessa maglietta che aveva il giorno del suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello. Non è chiaro se si trattasse solo di una semplice coincidenza o se la ricorrenza fosse voluta da Cristina. Quello che è certo è che l’indumento le ha sicuramente portato fortuna in entrambe le occasioni, facendole aggiudicare la vittoria in entrambi i reality. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello sono passati venticinque anni.

A giocarsi la finale ieri sera sono stati i già citati Cristina Plevani e Mario Adinolfi insieme a Teresanna Pugliese, prima eliminata della serata, Jey Lillo, Omar Fantini e Loredana Cannata. Proprio quest’ultima è stata vittima di un incidente durante la prova apnea, rischiando l’annegamento. La naufraga è stata tuttavia prontamente soccorsa dalla troupe del reality. Nel corso della puntata c’è stata inoltre la proposta di matrimonio dell’ex concorrente Paolo Vallesi per la sua fidanzata.