Isola dei Famosi, fidanzato Lory Del Santo nel cast. Alessi: “Ha nevrosi”

La prossima Isola dei Famosi sarà tutta una novità, grazie a un cast che non avrebbe mai sperimentato questo tipo di format. A farlo sapere è stata Ilary Blasi in una recente intervista. Sui nomi dei concorrenti ci sono poche conferme, ma saranno in totale sedici. Li vedremo patire la fame, sarà un ritorno alle origini caratterizzato da spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro la natura. Nella sua rubrica ‘Up & Down’, curata sulla rivista Novella 2000, Roberto Alessi ha svelato che il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo, sarà concorrente de L’Isola dei Famosi.

Il nome del giovane modello è sempre stato legato a quello della showgirl per via della loro storia d’amore. Ha la metà degli anni della regista di The Lady, ma questo non è mai stato un problema. Negli ultimi anni la coppia ha vissuto delle crisi, ma alla fine è riuscita ad arginarle e superarle. Inoltre il ragazzo è stato molto vicino alla sua compagna dopo il suicidio del figlio Loris. Marco non è nuovo al mondo dei reality, ma questa sarà la prima volta in cui vivrà l’esperienza da solo. Nel 2016 ha partecipato a Pechino Express con la Del Santo, formando la coppia ‘Gli innamorati’.

Come ha fatto sapere il giornalista Roberto Alessi, il giovane aspirante attore napoletano è stato chiamato a fare L’Isola dei Famosi e, quindi, a diventare un concorrente di Ilary Blasi. Ci sarebbero, però, alcuni problemi. L’opinionista di numerosi salotti televisivi, tra cui quelli di Barbara d’Urso, ha dichiarato che avrebbe paura dei serpenti e non sopporterebbe i mosquitos, svelando un retroscena:

“Per aver trovato una volta una lucertolina in camera non è nemmeno andato a letto, una vera nevrosi”

Riuscirà Cucolo a superare la fobia e viversi l’avventura in maniera tranquilla? Di recente è circolata la notizia sul presunto matrimonio tra Marco e Lory Del Santo. La showgirl, vincitrice de L’Isola dei Famosi anno 2005, ha spiazzato tutti sostenendo di aver fatto inversione di marcia. In particolare ha dichiarato in una intervista radiofonica che le nozze costano molto e, vista la pandemia ancora in corso, non si può pianificare nulla “quindi bisogna tenere le distanze”.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini opinionista: le ultime rivelazioni

Tornando a L’Isola dei Famosi, nelle ultime ore è uscita l’indiscrezione che l’inviato sarà Massimiliano Rosalino e non Eleonoire Casalegno. Alex Nuccetelli è stato fatto fuori dopo essere figurato come quasi certo nella rosa dei concorrenti. Anche Floriana Secondi sarebbe stata scartata.

Quanto agli opinionisti, Elettra Lamborghini è stata confermata da TvBlog. Accanto a lei dovrebbero sedere Iva Zanicchi e un terzo elemento ancora top secret.