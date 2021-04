Isola dei Famosi, Fariba reagisce: scontri col gruppo, poi fa la “spia”

La mamma di Giulia Salemi dopo essere finita in nomination ha deciso di non starsene più zitta e riporta a Paul tutto ciò che il gruppo ha detto si lui

Fariba Tehrani scatenata all’Isola dei Famosi in questi giorni! Da quando è arrivata nel gruppo sembrava quasi un po’ nell’ombra, ma la mamma di Giulia Salemi tutto è fuorché un personaggio che rimane nell’ombra. Stava prendendo le misure, forse ha aspettato per dare tempo a lei e al gruppo di conoscersi e integrarsi. Dopo essere stata nominata lunedì sera, però, ha deciso di tirare fuori le unghie. Nel daytime dell’Isola 2021 di oggi infatti Fariba non se ne è stata più in silenzio. Finora tutto ciò che lei faceva o proponeva non veniva accolto di buon grado da diversi naufraghi, ma da questo momento tira tutta un’altra aria sull’Isola.

Gilles Rocca ha preso qualche chicco di riso in più rispetto agli altri, erano tutti al loro terzo giro. Fariba lo ha subito fatto notare, dicendo che se avesse preso lei più riso degli altri il gruppo l’avrebbe assalita. Gilles le ha risposto che da quando è stata nominata non è più nella fase zen come prima. Secondo Roberto Ciufoli e Valentina Persia, inoltre, Fariba starebbe facendo tutto perché è al televoto e vuole giocarsi le sue carte. Ignorano il fatto che lei sia una dei pochi concorrenti che è sbarcata sull’Isola dei Famosi potendo contare su un fandom folto e ben organizzato: quello di Giulia Salemi. È pur vero che il pubblico dell’Isola è più ampio e non comprende solo i fan Salemi, quindi tutto è da vedere. Certo in una nomination a tre non rischia di essere eliminata.

Ma lo scontro su Playa Reunion è proseguito, perché Fariba ha detto che ciò che va lei viene sottolineato da tutti, quando sbagliano gli altri invece no. Roberto ha chiesto di fare i nomi, Fariba li ha fatti. Valentina si è sentita chiamata in causa e si è unita allo scontro. A lei in particolare non le è piaciuto che Fariba abbia tirato in ballo cose successe giorni fa. Lo scontro è stato accesissimo, la Persia non ha negato a Fariba di non apprezzare alcuni lati del suo carattere. Fariba ha risposto che a lei non piacciono le false amiche, come aveva detto pure ieri.

Dopo un po’ Fariba è andata da Paul a rivelargli tutti i commenti fatti sul suo conto da altri del gruppo. Gli ha detto che volevano nominarlo perché dice parolacce e ha modi bruschi. Il gruppo si è accorto di tutto, quindi Roberto e Gilles sono andati da Paul a dirgli che non è vero che volevano nominarlo. I commenti su Paul in effetti ci sono stati e alcuni erano dell’idea di dover far presente a Paul il tutto. Tra queste persone c’era anche Angela Melillo, che poi lo ha nominato. Gilles Rocca in confessionale ha detto: