Isola dei Famosi, ex naufrago rovista nei cassonetti (foto): piovono critiche

Davide Di Porto sta attraversando un periodo molto complicato. Ex personal trainer ed ex attore di film per adulti, ha raggiunto la popolarità televisiva nel 2010, partecipando all’Isola dei Famosi, all’epoca timonata da Simona Ventura. Il piccolo schermo, però, è spesso un’arma a doppio taglio. Ha dinamiche che sono in grado di spingere alle stelle in un amen i personaggi ma, dall’altro lato, le medesime dinamiche sono pure in grado di farli finire nel dimenticatoio. Di Porto ha vissuto tale parabola ed ora si ritrova in una situazione di precarietà assoluta.

Il magazine Nuovo, dopo aver raccontato la storia dell’ex naufrago circa un mese fa, nell’ultimo numero in edicola è tornato sulla vicenda pubblicando delle foto in cui si vede Di Porto rovistare nella spazzatura in cerca di qualche oggetto da vendere al mercatino dell’usato per ricavare qualche denaro.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha anche parlato con Davide, il quale ha spiegato che la sua condizione economica è peggiorata drasticamente con l’avvento della pandemia. Lungo le colonne della rivista ha anche raccontato che sua madre, che vive con lui, sta male. Inoltre ha colto l’occasione per lanciare un appello al conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini.

“Voglio condividere con il pubblico la mia condizione”, ha dichiarato l’ex personal trainer che a proposito del fatto di non avere un lavoro ha aggiunto: “Colpa della pandemia”. Spazio poi alle condizioni di salute di sua madre: “Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure”.

Di Porto nutre la speranza che qualcuno che lavora in tv si ricordi di lui. In particolare il suo desiderio sarebbe quello di poter partecipare al Grande Fratello Vip: “Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me”.

Davide Di Porto criticato sui social: perché gli utenti si sono scagliati contro l’ex naufrago

Davide Signoretti, direttore di Nuovo Tv, ha dedicato un post alla vicenda di Di Porto. Diversi utenti hanno commentato la situazione dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e in molti lo hanno criticato. Tanti coloro che lo hanno invitato a cercare un “lavoro vero” lontano dai set televisivi. C’è anche chi lo ha accusato di fare “autocommiserazione”, invitandolo a rimboccarsi le maniche piuttosto che pensare al GF Vip.