GF Vip 7, Manuela Arcuri verso il cast: cosa si sa sulle trattative

Manuela Arcuri concorrente del Grande Fratello Vip 7? Perché no: se ne starebbe discutendo. L’attrice è sempre stata restia in tema reality show, ma Alfonso Signorini è conduttore del GF Vip per un motivo. A lui infatti i Vip dicono di sì, forse per lo stesso motivo per il quale il pubblico lo sostituirebbe volentieri con un altro volto. Signorini si concentra sulle storie dei suoi concorrenti, spesso a discapito delle dinamiche all’interno della Casa e del gruppo che però sono il pane quotidiano per un reality. Il pubblico vorrebbe vedere più reality e meno storie, e non più storie e meno reality.

Eppure è questo che piace ai Vip, si sentono in un certo senso protetti da Alfonso che vuole tirare fuori il meglio del personaggio. Non pochi ex concorrenti lo hanno detto, tanti hanno ammesso nel corso del reality show di aver accettato solo perché c’era Alfonso Signorini. Potrebbe succedere lo stesso a Manuela Arcuri: sarà nel cast del GF Vip 7? A fare il suo nome è stato Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, nel nuovo numero in edicola. Pare se ne stia discutendo, ma nulla è ancora certo.

In questa pillola di gossip è stato sottolineato proprio che la Arcuri ha sempre rifiutato di partecipare ai reality, ma potrebbe fare un’eccezione per Signorini. Potrebbe averci ripensato, insomma, perché nell’ambiente si vocifera che ci sia una trattativa in corso per Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip. Queste le parole usate nella news: “A Cologno Monzese si dice che avrebbe avviato una trattativa economica”. Si starebbe discutendo già del compenso, in poche parole.

Eppure c’è qualcosa che ancora la frena: stare lontana dal figlio Mattia. E poi entrerebbe nella Casa a pochi mesi dal matrimonio. Manuela Arcuri si sposerà a luglio, sul Lago di Bracciano, con il suo Giovanni. Il testimone di nozze è un nome tornato alla ribalta proprio grazie al Grande Fratello Vip: Alberto Tarallo. Con lei nel cast del GF Vip 7 si riaprirà anche l’AresGate? Potrebbe essere un argomento interessante per Signorini, oltre alle nozze imminenti. E poi c’è anche lo scontro a distanza con Gabriel Garko in corso. Insomma, ce ne sarebbero di cose di cui parlare con la Arcuri nella Casa!