Gabriel Garko: “Gay da sempre” e tira una frecciatina a Manuela Arcuri

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola giovedì 12 maggio, Gabriel Garko è tornato a parlare della sua vita privata e di quanto sia stato doloroso nascondere la sua vera natura per tanti anni. L’attore 49enne è gay ma ha dovuto omettere le sue abitudini private per la carriera da sciupafemmine che si è costruito tra film e fiction.

Gabriel Garko ha precisato di essere gay da sempre: non gli sono mai piaciute le donne. Vivere due vite diverse è stato però motivo di grande sofferenza:

“Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo”

Per proteggere la sua intimità Gabriel Garko ha comprato diciassette anni fa una villa a Zagarolo, un comune alle porte di Roma. Qui Dario Olivieri – questo il vero nome dell’attore – ha vissuto la sua prima storia d’amore importante, quella con un ragazzo di nome Riccardo che non è famoso.

Garko ha precisato che a Zagarolo ha vissuto in maniera libera il suo rapporto con Riccardo ma se quando veniva qualcuno a trovarlo doveva fingere. Se Gabriel invitava degli amici a cena il fidanzato segreto era presente, fingeva di andarsene, si faceva mezza passeggiata e poi rientrata nella villa.

Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, invece, Riccardo, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se aveva dormito con Gabriel Garko.

Gabriel Garko punge Manuela Arcuri

Nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi Gabriel Garko ha risposto a Manuela Arcuri che ha assicurato qualche tempo fa che la loro storia è stata vera e passionale:

“Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto”

Quando Garko ha fatto coming out Manuela Arcuri – che ha collaborato con Gabriel a diverse fiction Mediaset di successo – ha ribadito di non aver mai saputo nulla della vera vita di Gabriel e che la loro liaison non è stata creata a tavolino come ad esempio il rapporto tra l’attore e Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco.

Gabriel Garko oggi ha un nuovo fidanzato

Gabriel Garko è legato da circa un anno a Matia, un 26enne che non fa parte del mondo dello showbiz. I due starebbero pensando alla convivenza e Garko vorrebbe addirittura avere un figlio dal compagno. In passato Gabriel ha amato per un lungo periodo l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Gabriele Rossi.