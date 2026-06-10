Isola dei Famosi, ecco la lista completa dei 16 naufraghi: c’è anche Serena Enardu, una vip saltata all’ultimo

Il cast dell’Isola dei Famosi 2026 dovrebbe essere al completo: lo riferisce l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha diramato la lista dei 16 vip che dovrebbero essere presenti ai nastri di partenza del reality show di Canale 5. Strada facendo potrebbero esserci dei nuovi innesti nelle dinamiche della trasmissione. Marzano ha divulgato su Instagram i nomi dei famosi che si sarebbero diretti o si dirigeranno nelle prossime ore nelle Filippine, affermando con sicurezza che tutti quelli da lei citati sono da considerare concorrenti ufficiali.

Isola dei Famosi 2026: l’elenco dei naufraghi

Alcuni nomi circolati nelle scorse settimane sono spariti dai radar, mentre invece ne sono apparsi alcuni fino ad ora rimasti top secret, come ad esempio quello di Serena Enardu. Confermato Pierpaolo Pretelli. In gioco si dovrebbe anche vedere lo ‘storico’ ex gieffino Patrick Ray Pugliese. Arruolato anche il vulcanico Francesco Chiofalo. All’ultimo minuto avrebbe invece dato forfait Flavia Vento che, quindi, non farà parte del cast.

L’ex tronista Flavio Ubirti sarebbe stato opzionato come “jolly”. Vale a dire che se ci dovessero essere ritiri nei primi giorni oppure se la produzione riterrà che c’è bisogno di più persone da buttare nella mischia, potrebbe entrare in azione. A differenza di quanto trapelato dalle recenti indiscrezioni, non figurano tra i concorrenti messi sotto contratto Luca Onestini, Raffaella Fico e Gianmarco Steri.

Di seguito l’elenco completo fornito da Deianira Marzano:

Denny Mendez (Miss Italia 1996)

Alex Caniggia (modello)

Daniele Iaià (vincitore di Too Hot to Handle)

Zeudi Di Palma (modella e Miss Italia 2021)

Alberto Fontana (imprenditore)

Francesco Chiofalo (influencer)

Martina Maggiore (ex fidanzata di Cesare Cremonini)

Patrick Ray Pugliese (ex Grande Fratello)

Claudia Peroni (giornalista)

Pierpaolo Pretelli (influencer)

Serena Enardu (influencer)

Michelle Veronesi (modella e personaggio televisivo)

Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e Morgan)

Eva Grimaldi (attrice)

Ouadoudi Oumaima (modella e studentessa)

Il Musazzi (creator)

L’Isola dei Famosi 2026: sarà rivoluzione

La nuova Isola dei Famosi sarà molto diversa rispetto alle passate edizioni. Le puntate in prime time non saranno più in diretta e non ci sarà più lo studio. A condurre è stata scelta Selvaggia Lucarelli. L’inviato sarà Alvin, che ha già ricoperto il ruolo più volte in diverse edizioni. Le riprese saranno effettuate nelle Filippine e non più in Honduras.