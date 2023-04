Isola dei famosi, ecco il cast ufficiale: 17 naufraghi, la lista completa

È ufficiale: sono stati confermati i nomi dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality partirà lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5, due settimane dopo la finale del “Grande Fratello Vip” del 3 aprile. Alla conduzione ci sarà per la terza volta consecutiva Ilary Blasi, affiancata nel ruolo di opinionisti dal debuttante Enrico Papi e dalla riconfermata Vladimir Luxuria. Come inviato in Honduras tornerà il veterano Alvin, ormai esperto nel ruolo e perfetto conoscitore della location. Il programma sarà composto da dieci puntate, tutte in onda di lunedì, dunque nessun doppio appuntamento. In queste settimane erano trapelati vari papabili nomi di futuri concorrenti del programma, tuttavia non c’era stata ancora nessuna conferma ufficiale. Adesso, invece, fa il sito “TvBlog” ha annunciato il cast definitivo che vedremo presto sui nostri schermi.

Prima di tutto, come già annunciato, ci sarà la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Dopodiché, sbarcheranno in Honduras i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. E poi il conduttore televisivo Marco Predolin, l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni, l’ex suora e cantante Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta. In gara troveremo anche l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e l’influencer, nonchè ‘nemico’ di Tommaso Zorzi, Gian Maria Sainato.

Tra i nomi nuovi troviamo il gruppo musicale dei Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci, reduci dall’ennesimo rifiuto da Amadeus al Festival di Sanremo. E ancora la modella brasiliana ed ex di Antonino Spinalbese Helena Prestes, l’attrice Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery. Infine, ci saranno la conduttrice ed ex vippona Nathaly Caldonazzo e l’attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento.

Questi i diciassette concorrenti confermati da “TvBlog” che vedremo a “L’Isola Dei Famosi” a partire dal 17 aprile. Nel corso della trasmissione, poi, chissà se verranno annunciati nuovi naufraghi, come è già successo nelle passate edizioni. Bisognerà anche vedere come gestiranno il reality dopo le nuove linee direttive della Mediaset sui comportamenti da tenere in televisione. Non resta che attendere poche settimane per scoprirlo.