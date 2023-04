Prime turbolenze di coppia per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini a L’Isola dei Famosi. Il reality è iniziato da meno di due settimane, ma pare che la permanenza in Honduras stia già mettendo a dura prova il rapporto tra i due fidanzati. I primi giorni sembravano più affiatati che mai, ma ad oggi gli equilibri sono cambiati. Cosa è successo?

Nelle scorse ore, Simone non è stato molto bene e ha deciso di sfogarsi con il compagno. La vita dell’Isola e la mancanza di casa cominciano a farsi sentire e il naufrago non sarebbe riuscito a trovare in Alessandro il supporto emotivo di cui aveva bisogno. Nonostante non sia stato mostrato l’intero confronto, qualche spezzone della discussione di coppia è stato ripreso da Mediaset Extra.

“Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino” ha detto Simone a Cecchi Paone, mentre erano sdraiati sulla spiaggia. Tuttavia, la risposta del conduttore non ha fatto altro che alimentare le tensione e lo sconforto del 23enne.

Alessandro Cecchi Paone: la risposta di ghiaccio a Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone, infatti, non ha gradito affatto il rimprovero del fidanzato e si è mostrato molto infastidito dalle sue parole. Per questo, la sua risposta è stata molto dura e decisa: “E allora trovatene un altro. Se dici che non sono capace, trovati un altro che ti capisca. Io qui sono sempre lo stesso”. Dopo aver sentito queste parole, Simone è rimasto basito, non riuscendo a credere alla ‘proposta’ partorita proprio dal suo fidanzato.

Questo è tutto ciò che è stato mostrato della lite. Dunque, non è ancora chiaro se si tratta di una crisi temporanea o se da tale diverbio potrà nascere una vera e proprio spaccatura tra la coppia. Le dinamiche nell’Isola dei Famosi cambiano continuamente, per cui non resta che aspettare per sapere cosa succederà tra i due e come reagiranno i restanti naufraghi.

Le lacrime di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo ha avuto un crollo all’Isola dei Famosi. Lo scorso lunedì, l’attrice è finita in nomination e rischia di uscire la prossima puntata. Per questo, ha cominciato a fare un bilancio della sua esperienza e si è detta molto dispiaciuta di non essere riuscita a stringere bei rapporti con vari naufraghi. Uno tra tutti, Alessandro Cecchi Paone, con il quale ha avuto un forte scontro. L’ex vippona è scoppiata in lacrime e non ha nascosto la sua delusione. Non resta che aspettare il prossimo appuntamento de L’Isola dei Famosi per scoprire il destino di Nathaly.