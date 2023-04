Inevitabile che si iniziasse a scavare nella vita di Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi. D’altra parte, quando si sceglie di partecipare a un programma che fa anche del gossip uno dei suoi perni, non c’è da meravigliarsi se un’ex suora si ritrova continuamente ad essere invitata a raccontare dettagli e curiosità sulla sua vita privata e addirittura intima. A porgere alcune domande ‘spigolose’ a Cristina, nelle scorse ore, ci hanno pensato Marco Mazzoli e Paolo Noise, due che non hanno alcun pelo sulla lingua.

Pronti via, Mazzoli ha chiesto a bruciapelo se fossero vere le indiscrezioni che la volevano fidanzata (alcuni esperti di gossip hanno sussurrato che l’ex monaca avrebbe un compagno segreto con la quale starebbe vivendo una love story al riparo da tutti e tutto). “Ma davvero hai lasciato il velo perché ti sei fidanzata con un uomo?”, ha domandato il conduttore radiofonico. Scuccia ha subito smentito l’indiscrezione: “Assolutamente no”. Mazzoli, sempre a bruciapelo: “Sei ancora vergine?” Cristina non si è lasciata trovare impreparata: “Sono Leone io”, spostando l’argomento sui segni zodiacali. Qualcosa, però, poi l’ha detto.

Noise e Mazzoli hanno continuato a ‘indagare’ sul suo percorso di vita. Cristina si è aperta ed ha chiarito alcune tappe della sua esperienza: “Mi è arrivata una chiamata da Gesù, lì mi sono innamorata davvero, è un’esperienza molto intima. Ho avuto un’adolescenza piena di rinunce e sacrifici. Le poche storie che ho avuto prima di prendere i voti per me erano un impegno, non mi interessava nulla. Io mi sono fatta suora a 19 anni. Ho avuto un’adolescenza normale come tutti gli altri ragazzi, ma quelle storie non mi davano nulla. Io quando dovevo uscire con il mio ragazzo preferivo fare altro”.

Riassumendo: Scuccia fino a 19 anni ha vissuto come molti ragazzi di quell’età, avendo anche dei fidanzatini. Poi è arrivata la vocazione e si è fatta suora. Il resto è storia mediatica: ha raggiunto la popolarità grazie The Voice of Italy, poi ha scelto di lasciare il velo e di rimettersi in gioco anche dal punto di vista televisivo, partecipando a L’Isola dei Famosi.

Cristina Succia non è fidanzata

Come poc’anzi accennato, nei giorni scorsi sono trapelate indiscrezioni (senza una straccio di prova, è bene sottolinearlo) che l’ex suora avesse un fidanzato segreto. Peccato che la stessa Scuccia in più frangenti abbia negato ciò, dichiarandosi single. Lo ha fatto nelle scorse ore all’Isola e lo aveva fatto anche poche settimane fa a Verissimo quando confidò a Silvia Toffanin che nella sua vita non c’era alcun “lui”. Se però dovesse arrivare la persona giusta, ha ribadito in diversi frangenti la cantante, sarebbe pronta a vivere una love story.