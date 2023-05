Isola dei Famosi, due beccati a “consumare”. Leoni: “Che schifo”

Rivelazioni scottanti quelle di Paolo Noise. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha confessato un fatto a dir poco curioso durante l’ultima puntata de Lo Zoo di 105. I protagonisti di questo retroscena sarebbero Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, beccati, riporta Noise, mentre si “coccolavano” durante una delle notti del programma.

La coppia Cecchi Paone – Antolini raccontata da Noise

La coppia si era già scambiata alcune effusioni durante il reality show di Canale Cinque, ma sembra che, stavolta, sia andata oltre. A beccarli sarebbe stato Christopher Leoni che, in seguito, avrebbe spifferato tutto a Paolo Noise. Alessandro e Simone, racconta l’intervistato, si sarebbero alzati durante il chiaro di luna per “fare cose” davanti agli altri naufraghi che stavano dormendo. Leoni si sarebbe trovato la scena davanti agli occhi, da qui la confessione a Noise.

Durante la puntata de Lo Zoo di 105, Paolo ha parlato della coppia Cecchi Paone – Antolini, svelando alcuni retroscena. “Hanno cominciato a divertirsi anche in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano” spiega durante l’intervista. I due, come affermato da Noise, sarebbero stati gli unici ad “aver fatto tutto” durante la loro esperienza sull’Isola. L’ex concorrente del programma Mediaset si è poi sbilanciato, snocciolando ulteriori dettagli sulla coppia Cecchi Paone – Antolini: “Lo volevano fare al chiaro di luna” confessa mentre racconta i retroscena della loro prima notte in spiaggia.

Il racconto di Christopher Leoni a Paolo Noise

Sembra quindi che Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini siano andati oltre un semplice bacio, come quelli scambiati durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi o dopo aver superato il primo televoto. Trattandosi di un semplice retroscena raccontato da Noise, tuttavia, non sappiamo quanto ci sia di vero in merito alla vicenda. Poiché si ha a che fare con argomenti particolari e di carattere privato, lo stesso Paolo non ha voluto raccontare i dettagli per non ledere la privacy della coppia.

Paolo Noise ha raccontato anche ulteriori retroscena su quella che è stata la reazione di Christopher Leoni alla scoperta di una simile situazione. Reazione senza dubbio esagerata in cui sarebbero stati usati toni fuori luogo. Questo il resoconto fornito dallo speaker: