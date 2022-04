Isola dei Famosi: dove si trova ora Silvano Michetti e la verità sul reintegro

Silvano Michetti, dopo essere stato allontanato dall’Isola dei Famosi per un caso di bestemmia, dove si trova? Che fine ha fatto? E davvero c’è la possibilità che il reality di Canale Cinque lo possa reintegrare nel cast? A chiarire la situazione è stato l’ufficio stampa di Ivano Michetti, fratello dell’ex naufrago, il quale nei giorni scorsi ha anche fatto sapere di essere pronto a tutelare l’immagine del congiunto e della band I Cugini di Campagna nelle sede legali opportune. In sintesi, il cantante ha sostenuto che Silvano non ha bestemmiato e che Mediaset abbia proceduto alla squalifica in modo inappropriato. Raggiunto da Fanpage.it, l’ufficio comunicazione di Ivano ha reso noto che Silvano, dopo essere stato costretto ad abbandonare il gioco, ha fatto rientro in Italia. Dunque al momento non si trova più in Honduras.

Fanpage.it ha quindi avuto conferma che l’ex naufrago attualmente è in Italia “e lo studio legale tiene ancora tutto al vaglio”. Ci sono davvero delle possibilità di assistere a un reintegro nel gioco? Anche questo interrogativo, per il momento, non ha una risposta certa, seppur sembra assai remota l’ipotesi che Silvano possa tornare in Honduras nel ruolo di concorrente.

Ma c’è una questione che sta ancor più a cuore alla famiglia Michetti rispetto al possibile reintegro nello show timonato da Ilary Blasi. Quale? Vogliono che Mediaset ammetta che non c’erano i presupposti per una eliminazione in tronco. La tesi sostenuta è che l’audio che è costato la squalifica a Ivano è troppo poco chiaro e che le parole pronunciate dal musicista non possono essere considerate una espressione blasfema nei confronti di Dio o della religione.

Come andrà a finire? Difficile dirlo, ma senza dubbio ci si trova in un pantano. Nel frattempo i legali, sia quelli de I Cugini di Campagna sia quelli di Mediaset continuano a lavorare. Pare che la questione non si risolverà facilmente in quanto le richieste di Silvano – quelle cioè in cui si chiede che il Biscione faccia mea culpa – difficilmente saranno esaudite. Anche perché per Mediaset sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi.