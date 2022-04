Isola 2022: bestemmia-gate di Silvano Michetti, la decisione di Mediaset

Il membro dei Cugini di campagna per il momento resta ancora in gara al reality, ma la rete sembra già essersi mossa per risolvere la spinosa questione

L’Isola dei Famosi 2022 potrebbe battere un triste record. Se venisse confermato, si tratterebbe del reality italiano dove più velocemente un concorrente appena entrato ha pronunciato una bestemmia. Ma è necessario procedere con i piedi di piombo. Già, perché la frase pronunciata dal “Cugino di campagna” Silvano Michetti potrebbe anche essere stata male interpretata.

Facciamo prima di tutto un passettino indietro su questo bestemmia-gate. Appena sbarcato sull’Isola dei Famosi 2022, insieme al collega Nick Luciani, Michetti si è mostrato particolarmente provato ma anche deluso. Il motivo? Alvin ha chiesto a Michetti come fosse arrivato a riva, e quando quest’ultimo ha risposto “a nuoto”, il conduttore ha controbattuto “Ma noi ti abbiamo visto con il barchino!”. Da qui il suo scambio piccato ad Alvin: Michetti avrebbe infatti voluto arrivare sulla spiaggia con le sue forze, ma a quanto pare non gli è stato permesso. Il racconto, per l’appunto, è stato condito da questa presunta bestemmia.

Usiamo a partire da questo momento tutti i condizionali del caso. Nella concitazione e a causa della qualità audio del collegamento, infatti, non è chiaro cosa l’artista abbia effettivamente detto. Sui social tutti hanno puntato il dito contro Michetti, sottolineando che si trattasse effettivamente di bestemmia. La produzione, in ogni caso, non ha segnalato il fattaccio in diretta, come successo in altri reality. Se così fosse stato, Michetti sarebbe stato subito squalificato dal programma.

Sul web, in ogni caso, non si parla d’altro da ore. Il video incriminato ha fatto il giro della rete e tutti si sono convinti che Michetti abbia pronunciato “la bestemmia più veloce nella storia dei reality”. Ed è forse proprio alla luce dei dubbi degli utenti di Twitter che la produzione ha deciso di prendere un primo provvedimento.

Bestemmia-gate all’Isola 2022: ecco cos’ha fatto Mediaset

La scena della presunta bestemmia, infatti, è già stata sapientemente eliminata dalla puntata dell’Isola di ieri sera disponibile su Mediaset Infinity. Nel video disponibile online vediamo soltanto Alvin e Michetti discutere dell’accaduto, senza “quelle parole” di cui tutti stanno parlando.

Com’è ovvio, insomma, a Mediaset non è certo sfuggito quello è che accaduto in diretta. Resta ora soltanto da capire se Silvano Michetti resterà sull’Isola o se verrà in qualche modo perdonato. Qualunque sia il suo destino, pare, lo scopriremo soltanto nella prossima puntata in onda giovedì 7 aprile.