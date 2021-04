Isola dei Famosi, Daniela Martani contro il reality: “Incalzata a lasciare”

Lunedì scorso, 5 aprile 2021, Daniela Martani ha perso al ballottaggio con Drusilla Gucci. L’ex concorrente, il cui sbarco all’Isola dei Famosi è stato preceduto da grosse polemiche per le sue posizioni negazioniste anche sul Coronavirus, ha sostenuto che più di questo non sarebbe riuscita a dare dicendosi soddisfatta di quello che ho fatto e di quella che è stata la sua esperienza in Honduras. Subito dopo l’eliminazione ha dato il bacio della morte a Francesca Lodo e, successivamente, è sbarcata a Playa Esperanza. Qui aveva la possibilità di decidere di rimanere per dare seguito alla sua permanenza. Alla domanda che la padrona di casa del reality show Ilary Blasi le ha posto sulla possibilità di voler restare, l’ex naufraga ha ammesso di essere molto stanca, il programma le ha dato tutto quello che poteva darle, “ma non me la sento”. Tornata in Italia, Daniela Martani ha attaccato la produzione svelando un retroscena sulla sua eliminazione:

“Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete”

In realtà, la Blasi aveva lasciato il tempo necessario per far pensare se rimanere oppure no su Playa Esperanza. Per convincerla ha fatto intervenire anche la sua migliore amica che ha cercato di spronarla, ma Daniela aveva espressamente dichiarato di tornare a casa. La concorrente della quindicesima edizione la rivedremo tra quindici giorni nello studio dell’Isola dei Famosi. Come tutti gli eliminati, deve fare circa quattordici giorni di quarantena. A proposito delle accuse di essere una no-vax, in una diretta su Instagram è sbottata smentendo la notizia. Secondo la sua versione, sarebbero delle falsità che si leggono in giro, ognuno è libero di fare il vaccino o meno.

Daniela Martani sui vaccini svela: “Non l’abbiamo fatto per L’Isola dei Famosi”

A proposito di vaccini, Daniela Martani ha smentito che i concorrenti l’abbiano fatto prima di sbarcare in Honduras. Ciò che hanno fatto è la classica profilassi per le malattie tropicali e un tampone molecolare 72 ore prima della partenza. Inoltre tutti si sono sottoposti ad accertamenti individuali che ne certificassero il buono stato di salute.

A causa di questi controlli, infatti, alcuni concorrenti inizialmente confermati non sono più partiti, come Amedeo Goria e Giovanni Ciacci. A quest’ultimo il Covid-19 ha lasciato degli strascichi notevoli a livello polmonare e la sua partecipazione alla trasmissione è stata fortemente compromessa.