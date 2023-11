Isola dei Famosi confermata, presenza di Ilary Blasi no: retroscena

By

Tra marzo e aprile torna L’Isola dei famosi ma Ilary Blasi probabilmente non sarà più la conduttrice del programma. Fanpage ha appreso che, seppur era in dubbio, il reality tornerà su canale 5. A marzo ci sarà la finale del Grande Fratello e a seguire inizierà il programma dei naufraghi.

Già alla presentazione dei palinsesti 2023/2024 l’ex di Totti non c’era. Ciò aveva portato a pensare perfino che fosse stata cacciata da Mediaset. Qualche mese fa è arrivata la smentita da parte di Dagospia. Il sito aveva riportato, però, che le sorti della conduttrice sarebbero dipese dalla conferma o meno di un’altra stagione del programma dei naufraghi.

Ora che il reality tornerà, secondo Fanpage, è la conduttrice stessa che non sa se rimanerne al timone oppure no.

Isola dei famosi: ultima edizione

L’ultima edizione del reality è andata in onda tra aprile e giugno 2023 e si è conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli. Alla conduzione c’era Ilary Blasi, affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria, come opinionisti.

Durante la precedente edizione ci sono state tensioni con Papi. Sono infatti circolati rumors sul fatto che l’ex di Totti non apprezzasse l’eccessivo protagonismo dell’opinionista. Totalmente diverso il rapporto con Vladimir. Le due spesso in trasmissione si sono punzecchiate con battute ironiche e Luxuria le ha spesso lanciato frecciatine su Bastian Muller.

Anche all’ex opinionista, qualche mese fa, è stato chiesto se sapesse qualcosa sulle sorti della Blasi. Vladimir ha detto di non sapere nulla, ma di escludere un’edizione senza Ilary, ormai colonna portante del programma.

Ilary Blasi farà la fine di Barbara d’Urso?

Appena era uscita l’indiscrezione su Ilary Blasi, estromessa dall’Isola, Valerio Staffelli le era andato a consegnare il tapiro e a chiederle spiegazioni. Il “giornalista” del tg satirico ha anche paragonato la Blasi a Barbara d’Urso, chiedendole se le toccassero le stesse sorti, con l’esilio da Mediaset.

A ciò la conduttrice aveva risposto molto serenamente, spiegando che ancora non era a conoscenza delle decisioni da parte dell’azienda ma che lei non è abituata a lavorare da settembre a dicembre. In questo periodo, dunque, la Blasi è libera e senza contratto. A gennaio, nel caso, dovrebbe iniziare a lavorare alla nuova stagione del reality, sempre se vorrà continuare a condurlo.