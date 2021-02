Isola dei Famosi: concorrente del GF e Simone Paciello nel cast

By

Ai naufraghi della quindicesima edizione del reality condotto dalla Blasi si aggiungono i nomi di Daniela Martani, licenziata da Radio Kiss Kiss per le opinioni sul Covid, e lo youtuber Awed

L’unica certezza per L’Isola dei Famosi è che si farà con Ilary Blasi alla conduzione. Mancano poche settimane all’inizio della quindicesima edizione e nessun nome è stato confermato. Sono uscite tante indiscrezioni sulla partecipazione o meno di personaggi noti pronti a partire per l’Honduras. Si naviga ancora a vista: anche la pandemia di Coronavirus in corso rischia di complicare il tutto. Come annunciato da Blogo, altri due nomi si aggiungono alla lista dei nomi dei concorrenti de L’Isola dei Famosi.

A Cayos Cochinos dovrebbero sbarcare la concorrente del Grande Fratello Daniela Martani dell’edizione numero nove, condotta da Alessia Marcuzzi, e lo youtuber Simone Paciello, in arte Awed. L’ex hostess della compagnia di bandiera è stata licenziata da Radio Kiss Kiss alla fine dello scorso anno per le sue affermazioni forti su temi sensibili come quello dei vaccini e la questione Covid-19.

Le sue opinioni rientrano in quello che viene comunemente definito negazionista, ma lei non si è mai percepita in questo modo. Simone, sui social Awed, è uno youtuber seguito da quasi due milioni di iscritti sul suo canale e con all’attivo un libro pubblicato nel 2017, due singoli musicali e una partecipazione al film Un Natale al Sud di Federico Marsicano con protagonisti, tra gli altri, Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo.

Anche sulla data di partenza del reality di Ilary Blasi, molto atteso dal pubblico, non c’è una data confermata da Mediaset. Ma allora, L’Isola dei Famosi quando inizia? A marzo sarà trasmesso su Canale 5 il meglio delle edizioni di Ciao Darwin e, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere collocato nella serata del giovedì a partire dall’11 marzo 2021, ventiquattro ore prima dall’inizio de L’Isola.

Questo è ancora da confermare perché c’è un’altra ipotesi in campo, ovvero far partire L’Isola giovedì 11 marzo contro l’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti su Rai 1 e venerdì 12 marzo Ciao Darwin Story. Si attendono conferme da parte della rete. Al momento il promo in tv recita “prossimamente”.