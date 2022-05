Isola dei Famosi, come sta Roger Balduino dopo l’incidente in diretta

Destano preoccupazione le condizioni di salute di Roger Balduino. Il modello brasiliano ha avuto un incidente all’Isola dei Famosi, durante una prova con Clemente Russo. Il trentenne, in diretta tv, si è accasciato a terra, facendo preoccupare la conduttrice Ilary Blasi, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, e tutto il pubblico a casa. Come sta oggi il naufrago?

Un breve aggiornamento è arrivato da Alvin, inviato dall’Honduras del reality show di Mediaset. Il presentatore – in risposta ad un follower – ha spiegato che Roger Balduino si trova ancora in ospedale, sotto osservazione dei medici. Distorsione per il concorrente, costretto a portare un tutore. Al momento non è chiaro se si tratta di un infortunio facilmente recuperabile, e se dunque potrà rientrare in gioco, o se sarà costretto a lasciare il programma definitivamente.

Decisive saranno quindi le prossime ore: quasi sicuramente nella puntata dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 lunedì 16 maggio, sapremo se Roger Balduino potrà restare nella trasmissione o dovrà rientrare in Italia per curare al meglio il problema alla caviglia.

Incidenti di questo tipo in un format come l’Isola dei Famosi sono frequenti. In questa edizione due donne – Jovana Drjodevic e Patrizia Bonetti – si sono ritirate per via di alcune problematiche. La moglie dell’ex calciatore della Lazio ha dovuto fare i conti con una complicazione al seno mentre la seconda, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, si è ustionata alcune parti del corpo nel corso della prova del fuoco.

Il percorso di Roger Balduino

Indubbiamente, fino ad ora, Roger Balduino è stato un grande protagonista dell’Isola dei Famosi 2022. Con la sua storia tira e molla con Estefania Bernal, modella spagnola considerata l’erede di Belen Rodriguez, ha appassionato il pubblico dello show condotto da Ilary Blasi.

Una scintilla scoppiata in albergo tra Estefania e Roger, una conoscenza approfondita poi tra falò e nuotate ma che è stato messa a dura prova dalle interferenze di Beatriz Marino, ex fidanzata di Balduino e madre del figlio Endrick, che è molto legato ad entrambi i genitori.