Isola Dei Famosi, colpaccio: nel cast il vincitore di Ballando con le Stelle

Il cast de L’Isola dei Famosi 2021 dovrebbe finalmente essere al completo. Dopo le defezioni di Giovanni Ciacci e Amedeo Goria (secondo i ben informati i due dovevano salpare per l’Honduras, ma non hanno superato le visite mediche), la macchina organizzativa dello show si è rimessa in moto per colmare i posti vacanti. Anche perché il tempo stringe e il 12 marzo si avvicina (la trasmissione avrebbe dovuto decollare giovedì 11 ma pare che Mediaset, per evitare lo scontro con l’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti! su Rai Uno, abbia scelto di far slittare di un giorno l’esordio).

All’ultimo minuto, come riferisce Biccy, si è chiuso con Gilles Rocca, attore e vincitore di Ballando con le Stelle. Dunque, con questo ultimo ‘acquisto’ (in attesa di conferma ufficiale), si chiuderebbe il cerchio relativo al cast che sarebbe così composto:

Il modello Akash Kumar

L’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo

Lo youtuber Awed

L’attore Brando Giorgi

L’ex Miss Italia Carolina Stramare

Il pugile Clemente Russo

L’ex gieffina Daniela Martani

La conduttrice Elisa Isoardi

La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani

Il visconte modaiolo Ferdinando Guglielmotti,

L’ex calciatore Paul Gascoigne,

Il cromatologo dei programmi di Piero Chiambretti, Ubaldo Lanzo

La comica Valentina Persia

L’attrice Vera Gemma

Gilles Rocca

Ilary Blasi, però, nella recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato di 16 ‘naufraghi’. Resta da capire se quello è un numero da cui inizialmente non si può sfuggire oppure se il cast iniziale possa anche partire con 15 membri a cui, eventualmente (come capitato in tutte le ultime edizioni de L’Isola dei Famosi), se ne aggiungeranno altri nel corso del gioco. Una notizia dell’ultima ora, riportata da TvBlog, dice che Andrea Cerioli, ex tronista UeD, potrebbe essere il 16esimo nome.

L’Isola avrà un doppio appuntamento settimanale come il GF Vip

Nei giorni scorsi TvBlog ha assicurato che L’Isola dei Famosi 2021 avrà un doppio appuntamento settimanale, come avviene già per il Grande Fratello Vip. In totale sono previste 20 puntate, srotolate su due giorni alla settimana: il lunedì e il giovedì, eccezion fatta per la puntata d’esordio, che, come sopradetto, dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo.