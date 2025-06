Isola dei Famosi, chi vincerà: testa a testa di fuoco tra quote e pronostici

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2025? Mancano due giorni ormai alla finale della nuova edizione del reality show, questa volta condotto da Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura e in Honduras da Pierpaolo Pretelli. Uno tra Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Jey Lillo, Loredana Cannata e Cristina Plevani vincerà. Dopo i vari televoti e le quote delle piattaforme di scommesse è possibile farsi un’idea su chi potrebbe essere il vincitore.

L’attenzione è puntata su tre naufraghi di questa edizione, ovvero Cristina, Teresanna e Mario. Ci sarebbero, invece, poche speranze per gli altri tre concorrenti. La Plevani è un volto amato dal pubblico di Canale 5, sebbene non abbia più fatto parte del mondo dello spettacolo da protagonista dopo il suo Grande Fratello, andato in onda più di 20 anni fa. Allo stesso tempo, Cristina ha perso punti avvicinandosi inaspettatamente ad Adinolfi e restando nell’ombra per gran parte del suo percorso.

Infatti, la Plevani non è stata una naufraga molto attiva nelle varie dinamiche, anzi è rimasta a osservare da lontano i litigi e le amicizie nate in Honduras. Improvvisamente, nelle ultime settimane, è diventata amica di Adinolfi, schierandosi contro Teresanna. Intanto, la Pugliese gode del sostegno di tantissimi telespettatori, che dai tempi del suo Trono a Uomini e Donne fanno il tifo per lei. Ha superato vari televoti e del gruppo iniziale dei Giovani lei è l’unica ‘sopravvissuta’.

Inoltre, Teresanna ha giocato un ruolo chiave in Honduras, sempre al centro delle dinamiche. Stesso discorso vale per Adinolfi a L’Isola dei Famosi. Il politico è stato protagonista delle varie dinamiche ed è considerato da tutti come il regista delle mosse del gruppo iniziale dei Senatori. Mario è stato eliminato durante la semifinale ed è poi tornato in gioco, tramite un televoto flash, diventando il primo finalista.

Va detto che contro Teresanna e Cristina, Mario ha già perso al televoto. Dunque, potrebbe non avere grandi speranze, sebbene il suo cambiamento, che l’ha portato a stringere un rapporto di pace con la Pugliese negli ultimi giorni, potrebbe garantirgli la vittoria. Ci sarebbero poche speranze per Loredana, Omar e soprattutto per Jey, attualmente al televoto contro Teresanna. Sisal vede, in un quasi testa a testa, la Plevani e la Pugliese, rispettivamente con le quote 3.00 e 3.50.

Subito dopo c’è Omar, il quale a vestito i panni di Leader per quasi l’intera durata di questa edizione. Scende, dopo aver perso il televoto in semifinale, Adinolfi, ora al 4.5. Con la quota 6 si fermano Loredana e Jey. Salvo sorprese, questi due concorrenti avrebbero poche speranze di vittoria. Le quote di Lottomatica sono caratterizzate, invece, dal testa a testa tra Plevani e Adinolfi con il 3.5. Vicinissima c’è Teresanna, con il 3.7. Loredana e Omar sono fermi con il 7 e Jey con l’11.