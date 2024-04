Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti a rischio: i sondaggi

Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5 ieri sera 15 aprile si è saputa la prima eliminata dal programma. A dover abbandonare l’isola dell’Honduras è stata l’ex attrice di film per adulti Luce Caponegro. I nominati della serata sono stati Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Francesco Benigno, Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich. Scopriamo chi potrebbe essere il meno favorito dal televoto secondo alcuni sondaggi.

La puntata di ieri è stata particolarmente turbolenta e ha scatenato alcune polemiche da parte del pubblico in seguito all’infortunio di Marina Suma in una delle prove fisiche. La prima concorrente a dover lasciare definitivamente il programma è stata Luce Caponegro. La naufraga è stata la meno votata dai telespettatori e ha quindi dovuto abbandonare per sempre l’isola senza possibilità di seconde chance. A fine puntata ci sono state poi le nuove nomination.

A finire al ballottaggio sono stati ben cinque naufraghi. I protagonisti hanno difatti disperso i voti e c’è stato un ex aequo. Artur Dainese è stato il più nominato, con ben 5 voti da parte dei compagni. A pari merito Peppe Di Napoli, Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi con due nomination ciascuno. Vladimir Luxuria ha quindi deciso giustamente di mandare tutti e tre al televoto. A loro si è poi aggiunto Joe Bastianich, nominato dal leader Samuel Peron.

Non si tratta di una nomination eliminatoria. I due meno votati andranno difatti al ballottaggio finale con i prossimi nominati nella puntata che andrà in onda giovedì. Stando ai sondaggi comparsi sul web e pubblicati da Biccy, i concorrenti maggiormente a rischio potrebbero essere Peppe Di Napoli, Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. Non dovrebbero invece rischiare di finire al prossimo televoto Joe Bastianich e Artur Dainese.

Di seguito riportiamo i risultati dei sondaggi:

Stando ai dati, quindi, a rischiare maggiormente sarebbe il pescivendolo e ristoratore napoletano. Peppe Di Napoli ha difatti totalizzato il 6.67% di voti nel primo sondaggio ed il 9.3% nel secondo. Anche stando a quanto emerso nei commenti sui social network sarebbe lui il naufrago sfavorito. Ad ottenere, invece, nuovamente consensi sono Artur Dainese e Joe Bastianich.