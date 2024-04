Isola Dei Famosi, bufera social post puntata: “E’ vergognoso!”

La puntata dell’Isola Dei Famosi andata in onda ieri sera 15 aprile su Canale 5 è stata parecchio turbolenta. E’ stata difatti caratterizzata da discussioni tra i partecipanti e diverse polemiche. Inoltre una delle naufraghe, Maria Suma, ha avuto un incidente durante una delle prove fisiche. Proprio quest’evento ha scatenato l’indignazione dei telespettatori che si sono fatti sentire sul web scagliandosi contro la produzione del programma.

Durante la puntata i concorrenti hanno dovuto affrontare alcune prove fisiche, tra queste c’è stata anche una che consisteva in un tiro alla fune tra Pietro Fannelli detto “Il Poeta” e Marina Suma. La differenza di età e di forza fisica tra i due aveva già scatenato alcune polemiche, che si sono amplificate in seguito all’infortunio dell’attrice. La naufraga è caduta di schiena, necessitando un intervento medico immediato. Inizialmente Fannelli aveva lasciato vincere la prova a Suma ma Vladimir Luxuria lo aveva esortato a ripetere la sfida nonostante le sue obiezioni. Pietro, al momento della nomination, ha polemizzato su questa sua decisione affermando che i concorrenti non erano “carne da macello”.

Non da meno ha fatto il pubblico sul web. Gli spettatori si sono difatti schierati con “Il Poeta” e sui social sono stati numerosi i commenti contro la produzione e gli autori del programma.

Di seguito ne riportiamo alcuni:

Secondo quello che si può leggere sui social, quindi, i telespettatori hanno criticato la gestione della prova da parte del programma. Questa sarebbe stata considerata dal pubblico poco equa e non sicura. In molti hanno mostrato solidarietà verso Pietro Fanelli, trovando giusta la sua protesta con Vladimir Luxuria.

Chi è finito in nomination

Nonostante le polemiche la puntata di ieri è andata avanti come da norma. La prima eliminata del programma è stata l’ex attrice di film per adulti Luce Caponegro. I nominati di ieri sono stati invece Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Francesco Benigno, Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich. I cinque dovranno quindi attendere il verdetto del televoto che deciderà chi tra loro dovrà abbandonare l’isola.