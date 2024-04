Isola dei Famosi, chi è il primo naufrago a rischio: i sondaggi

Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A condurre quest’anno c’è Vladimir Luxuria. Durante la diretta si sono saputi i nomi dei quattro primi concorrenti a rischio. I due meno votati finiranno difatti al prossimo televoto insieme ad altri due e tra di loro ci sarà un eliminato. Il più nominato dagli altri naufraghi è stato Artur Dainese. Insieme a lui al ballottaggio sono finiti anche Joe Bastianich, Samuel Peron e Luce Caponegro. Alcuni sondaggi hanno svelato chi potrebbe avere maggiori possibilità di essere il meno votato tra i quattro.

Le prime nomination hanno visto i vip votare quasi all’unanimità contro il modello ucraino Artur Dainese. Il concorrente non l’ha presa benissimo.

Ha difatti dichiarato in seguito alla scelta dei compagni:

Che bello! Se sono sorpreso? Sì tantissimo. Grazie mille ragazzi. Me lo immaginavo. Mi rode un po’ perché avrei anche fatto a meno di bruciarmi nella prova del fuoco per poi finire pari merito e non essere scelto e addirittura essere nominato. Avrei fatto una prova con più tranquillità. Va benissimo così.

Il concorrente si era scontrato contro Greta, uscita vincitrice. E’ stata proprio lei a fare il nome di Joe Bastianich come altro candidato al televoto. A differenza di Dainese, l’ex giudice di Masterchef sembra averla presa abbastanza bene.

Ha difatti compreso il motivo della scelta di Greta:

Penso che per lei è stata una scelta abbastanza facile, perché non penso che sarò io ad andare a casa in questo caso. Lei lo sa e io sono stata una scelta ovvia e strategica, così da non dover mettere in difficoltà altri. Magari sa che posso farcela a differenza di altri.