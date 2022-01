Isola dei Famosi, c’è l’inviato: passata la ‘linea Ilary’. E Vaporidis è nel cast

Iniziano ad andare ognuno al suo posto i tasselli della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza su Canale Cinque dopo che si sarà conclusa l’edizione monster del Grande Fratello Vip. Al timone, come è noto da tempo, ritroveremo Ilary Blasi. Si è risolto nelle scorse ore il rebus relativo all’inviato. A darne notizia è TvBlog che fa sapere che alla fine a spuntarla non è stato Alvise Rodrigo, che ha guadagnato popolarità televisiva partecipando all’ultima stagione di Ballando con le stelle, bensì Alvin. Dunque passa la ‘linea Ilary’, che non è un mistero che prediliga lavorare fianco a fianco al frizzante conduttore milanese.

Tv Blog ha anche svelato importanti aggiornamenti relativi al cast. I naufraghi del 2022 saranno divisi in due gruppi: da una parte le ‘coppie’ (non per forza sentimentali), dall’altra i ‘single’. Inizialmente si credeva che Ilona Staller (in arte Cicciolina), data per certa nel cast, sarebbe stata inglobata nelle ‘coppie’ con il figlio Ludwing Maximilian Koons. Altra ‘coppia’ data per certa era quella formata da Floriana Secondi e Guendalina Tavassi. I piani del programma sarebbero cambiati.

Ilona Staller dovrebbe infatti gareggiare da ‘single’, così come Floriana Secondi. Guendalina invece dovrebbe finire nelle ‘coppie’ assieme al fratello Edoardo Tavassi, che nei mesi scorsi è finito al centro del gossip per la relazione sentimentale, poi naufragata, vissuta con l’attrice Diana Del Bufalo. Altra ‘coppia’ confermata da TvBlog è quella che vedrà sbarcare in Honduras Carmen Di Pietro con suo figlio. Sia per la Di Pietro sia per Guendalina non si tratta della prima partecipazione al reality, avendovi già gareggiato in precedenti stagioni.

Cast Isola dei Famosi 2022: sbarcano Alex Nuccetelli e Nicolas Vaporidis

Per quel che riguarda i ‘single’, dovrebbero essere chiuse le trattative con Alex Nuccetelli, ex marito della showgirl Antonella Mosetti (dal loro matrimonio è nata la figlia Asia), e con l’attore romano Nicola Vaporidis. Ci sarebbe poi in corso un corteggiamento da parte della produzione de L’Isola dei Famosi verso Matilde Brandi, che si è cimentata nel GF Vip 5 nei mesi scorsi. Laddove la trattativa andasse in porto, la conduttrice capitolina andrebbe ad ingrossare le file dei ‘single’.

Isola dei Famosi 2022: cambio in blocco degli opinionisti

Sul fronte opinionisti nessun colpo di scena: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini non sono stati confermati (in effetti nessuno dei tre ha brillato nell’edizione scorsa), al loro posto ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino.