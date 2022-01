Isola dei Famosi 2022: doppia puntata e formula del cast rivoluzionata

Fervono i preparativi per la nuova edizione del reality show, che sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi

Manca poco al ritorno dell‘Isola dei Famosi su Canale 5! Il programma ripartirà in primavera, subito dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e sarà condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi. Su Instagram Tv Blog ha fornito nuove anticipazioni sulla trasmissione dopo quelle già condivise nei giorni scorsi.

A quanto pare anche per quest’anno ci sarà il doppio appuntamento con l’Isola dei Famosi. Una puntata il lunedì e un’altra – salvo cambiamenti improvvisi di palinsesto – il giovedì. Una puntata doppia che lo scorso anno non aveva giovato molto agli ascolti tv ma tutto potrebbe cambiare.

Un po’ come sta accadendo quest’anno al Grande Fratello Vip che, complice il triangolo amoroso tra Soleil-Alex-Delia, sta appassionando sempre più il pubblico tanto da battere perfino le temute fiction Rai. Lo stesso potrebbe accadere all’Isola di Ilary Blasi con i giusti concorrenti e le dinamiche più accattivanti…

E a proposito di cast, pare che quest’anno la formula sarà completamente rivoluzionata! Non ci saranno più naufraghi singoli ma tutte coppie. Proprio Tv Blog nei giorni scorsi ha svelato le prime tre coppie ufficiali:

-Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni

-Ilona Staller/Cicciolina e il figlio Ludwing Maximilian Koons

-Floriana Secondi e Guendalina Tavassi

Per la Di Pietro e Guendalina si tratta di un ritorno in Honduras: la prima ha partecipato nel 2004 mentre la seconda nel 2012. In trattative per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi pure Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, vista lo scorso anno con papà Albano a The Voice Senior.

Cambiano l’inviato e gli opinionisti

Se al timone dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi resta una certezza, diverso è il discorso per quanto riguarda l’inviato e gli opinionisti. Fuori dai giochi Massimiliano Rosolino, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini che non hanno convinto fino in fondo il pubblico.

A commentare nello studio di Milano le gesta dei naufraghi ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che ben conoscono le dinamiche del format. La prima è stata in passato concorrente ed opinionista, mentre il secondo ha condotto alcune edizioni Rai.

La produzione dell’Isola dei Famosi vorrebbe invece come inviato Alvise Rigo, modello veneziano visto di recente a Ballando con le Stelle. La trattativa tra le due parti non sarebbe però ancora conclusa.