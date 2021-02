Isola dei Famosi, cast di Ilary Blasi: Massimiliano Rosolino concorrente?

Giovedì 11 marzo Ilary Blasi darà inizio alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Continuano a circolare indiscrezioni sui naufraghi che sbarcheranno in Honduras e, a distanza di poche settimane, vi sono ancora poche certezze. Stando alle indiscrezioni svelate dal portale Blogo, tra i confermati dovrebbe esserci un ex nuotatore campione olimpico, europeo e mondiale. Massimiliano Rosolino concorrente de L’Isola dei Famosi 2021?

Lo sportivo non è nuovo al piccolo schermo: ha avuto esperienza come conduttore di Un Dolce da Maestro, il programma andato in onda nel 2019 su La 7, è stato protagonista di Piccoli Giganti su Canale 5, ha all’attivo la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle e a Pechino Express. L’Isola dovrebbe essere per lui la seconda esperienza in un reality show.

Numerose, invece, sono state le presenze in qualità di ospite e opinionista, come quella recente a Oggi è un Altro Giorno di Serena Bortone nel pomeriggio del primo canale della Tv di Stato. Il cachet di Rosolino per L’Isola dei Famosi sarebbe molto alto: si aggirerebbe intorno ai centomila euro.

Per quanto riguardo il resto del cast di Ilary Blasi, nelle ultime ore è uscita una indiscrezione secondo cui Amedeo Goria sarebbe stato fatto fuori dai giochi dopo la visita medica. Tra i nomi confermati vi sono quelli di Elisa Isoardi, Gilles Rocca e Giovanni Ciacci.

A un primo sguardo sembra che la nuova edizione del reality di Canale 5 abbia pescato i naufraghi da Ballando con le Stelle. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e il pugile Gilles sono stati nell’ultima edizione del talent della Carlucci. Se Elisa con Raimondo Todaro si sono piazzati al quarto posto, Rocca ha vinto il programma in coppia con Lucrezia Lando.

Anche Ciacci ha partecipato a Ballando. Il costumista, per anni volto delle edizioni di Detto Fatto, ha lasciato di recente Ogni Mattina e nelle ultime ospitate nei salotti di Barbara d’Urso la sua presenza in Honduras è stata confermata in maniera indiretta. La sua partenza, quindi, sarebbe cosa certa.

Tra le novità della nuova edizione dell’Isola dei Famosi dovrebbe esserci una sorta di isola dei parassiti. I concorrenti saranno sorvegliati da un guardiano e avranno il compito di doversi procacciare il cibo da soli.