Isola dei Famosi cast 2019 primi nomi: Akash, Ken umano e altri

Chi saranno i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019? I primi nomi

Il settimanale Spy ha dato un’indiscrezione: Akash Kumar, potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi. Sono iniziati i provini e pare che, il modello dagli occhi di ghiaccio, sia in prima linea tra i candidati per formare il cast della nuova edizione del reality. Anche quest’anno la conduzione è affidata alla conduttrice Alessia Marcuzzi. Il bel modello di origini indio-brasiliane è già noto al grande pubblico della televisione italiana per aver partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle, in casa Rai. Con la ballerina Veera Kinunen ci ha mostrato tutta la sua bellezza e bravura nel ballo, chissà che non riuscirà ad allietare anche il pubblico dell’Isola. Chissà se non riuscirà a chiarire la questione del colore dei suoi bellissimi occhi!

Altri concorrenti Isola dei Famosi 2019

Intanto oltre ad Akash, modello di Armani, spuntano altri nomi Vip. Secondo alcune voci, nel cast dell‘Isola dei Famosi 2019 potrebbero anche esserci: Pina ex concorrente del reality Pechino Express e Rodrigo Alves che lo scorso aprile è stato nella Casa del Grande Fratello. Accanto al Ken umano anche Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, attualmente al GF Vip e Wanda Fisher, sosia di Ivana Spagna.

Isola dei Famosi torna in tv a gennaio 2019

L’anno scorso ha vinto il comico Nino Formicola, alias Gaspare, battendo al televoto la cantante Bianca Atzei. Quest’anno chi trionferà? Chi vincerà la sfida con se stesso tra fame e prove fisiche? Chi si mostrerà sotto il solleone dei paesi caldi che da sempre ospitano l’Isola dei Famosi?