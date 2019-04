Isola dei Famosi e caso Fogli, Antonio Ricci duro: “Delinquenziale”

Isola dei Famosi e caso Fogli, Antonio Ricci duro: “Spietatamente delinquenziale”. L’intervista senza freni del guru di Striscia la Notizia

Antonio Ricci, creatore dell’intramontabile Striscia la notizia, ha rilasciato una pungente intervista al Corriere della Sera. L’autore televisivo, come nel suo stile, non ha lesinato parole incisive e ficcanti su alcuni argomenti. Nel dettaglio, a finire sulla graticola sono stati Adrian (cartoon di Celentano mai decollato in termini di audience) e in generale i reality show. Particolarmente pepate sono state le considerazioni sull’Isola dei Famosi (programma da sempre monitorato attentamente da Striscia) e sul relativo caso che ha interessato Riccardo Fogli e Fabrizio Corona.

“Caso Fogli non ha nemmeno portato ascolti. Isola e Adrian, due buchi neri”. Ricci senza peli sulla lingua

“Siete voi che non l’avete capito, Adrian è stato un evento, come fotografare un buco nero”, ha detto in maniera ironica Ricci in riferimento al cartoon di Adriano Celentano e alla storica foto di ieri inerente al black hole (la notizia ha fatto il giro del mondo). Spazio poi all’Isola dei Famosi e al controverso caso Fogli: “Se poi metti insieme L’isola e Adrian vengono fuori due buchi neri… Posso dire con cinismo che se il caso Fogli avesse portato ascolti almeno ci sarebbe stata una giustificazione”. E a proposito della vicenda scatenatasi sull’ex componente dei Pooh che nel reality ha subito le parole di Fabrizio Corona circa dei presunti tradimenti di sua moglie, Ricci è ancora più chiaro e parla di caso “spietatamente delinquenziale“, sottolineando nuovamente che tale faccenda non ha portato nemmeno gli ascolti alle stelle.

Antonio Ricci: “Tutti cercano amore e like, io cerco rogne”

Sul programma condotto da Alessia Marcuzzi afferma infine che ormai ha dato il meglio: “L’Isola è una trasmissione usurata”. Spazio poi a Claudio Baglioni. L’augurio è che il cantante faccia per la terza volta il Festival di Sanremo, nonostante gli ultimi rumors parlino di una conduzione targata Amadeus per la prossima edizione: “Per me lui è un ottimo cliente, rientra nella cerchia di quelli che non devi spiegare chi sono. Oggi circolano vip e influencer che nessuno conosce”. A proposito di influencer e web, ecco l’ultima stoccata: “Tutti cercano amore e like, se avete uno come me che cerca rogne dovreste metterlo in una teca: io adoro essere mandato a quel paese”.