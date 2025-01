Isola dei Famosi, Camila Giorgi sarà una naufraga? L’indiscrezione

Manca sempre meno al grande ritorno de L’Isola dei Famosi. Come di consueto infatti, il reality show honduregno andrà in onda dopo la fine del Grande Fratello, che anche quest’anno pare avere tutte le intenzioni di allungarsi fino a primavera. Nella puntata che andrà in onda proprio questa sera, lunedì 27 gennaio, infatti, ci saranno alcune new entry che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia, segno che Alfonso Signorini e la produzione del reality non hanno alcuna intenzione di far terminare il gioco prima del tempo.

Nel frattempo però, gli autori sono già al lavoro per mettere in piedi l’imminente edizione del celebre reality show honduregno, che quest’anno vedrà nuovamente un cambio di conduzione. Nelle ultime ore, a rivelare una succosa indiscrezione sul cast è stato Gabriele Parpiglia, che ha regalato un’anteprima su un personaggio del mondo dello spettacolo che potrebbe approdare sull’isola di Cayos Cochinos: Camila Giorgi.

Camila Giorgi verso l’Isola dei Famosi?

A quanto pare, nella rosa dei nomi di coloro che sarebbero già stati contattati dalla produzione de L’Isola dei Famosi, ci sarebbe anche quello di Camila Giorgi. Come anticipato, a rivelarlo in anteprima, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, nel corso del nuovo appuntamento con 100×100 Parpiglia.

Il giornalista ha infatti parlato del probabile arrivo dell’ex campionessa mondiale e tennista originaria di Macerata nel reality, anche se nulla pare essere ancora confermato, dal momento che le trattative tra la Giorgi e la produzione del programma sembrano essere ancora in corso.

“A L’Isola dei Famosi puntano su un nome. È stata una big dello sport italiano, ha avuto l’opportunità di essere 36esima al mondo, può essere e rientra fra i papabili nomi desiderati per la nuova edizione. Le parti si stanno parlando in questo momento, mi sto riferendo a Camila Giorgi”, sono state le parole di Parpiglia.