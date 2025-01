Conduzione Isola dei Famosi: chi è in pole, ipotesi clamoroso ritorno

L’Isola dei Famosi è stata inserita da Mediaset nel palinsesto primaverile di Canale 5. Dunque l’intenzione di confezionare una nuova stagione del reality show c’è. Non è però ancora sicuro al cento per cento che il programma possa vedere la luce nel 2025. Secondo quanto riferisce TvBlog molto dipenderà dalla conduttrice che si riuscirà ad arruolare. Il nodo della vicenda sarebbe il seguente: Banijay, ossia la casa di produzione che realizza la trasmissione, vuole fare L’Isola a patto che Mediaset metta sotto contratto una conduttrice adatta e un cast degno della storia del reality, “altrimenti è inutile farla”. Così TvBlog che ha poi raccontato le dinamiche sotterranee che si starebbero sviluppando per trovare il nome giusto da piazzare al timone dello show.

Una delle idee iniziali era di tentare la carta Diletta Leotta. Tale scelta ora convince poco. A pesare è stato il flop de La Talpa – Who is the Mole. Dopo anni Mediaset ha rispolverato il reality, affidandolo proprio alla Leotta. Non è andata bene: lo show ha dovuto chiudere in anticipo per via dei bassi ascolti. Non è stata tutta colpa di Diletta: la mancanza della diretta, dello studio in prime time e del televoto sono stati fattori che hanno disorientato il pubblico che si è ritrovato innanzi ad un programma totalmente differente rispetto al format originale. Vero anche che la Leotta non ha brillato, ma è altrettanto vero che nemmeno ha fatto danni. Il basso share ha comunque spinto i vertici Mediaset a una riflessione e le quotazioni della conduttrice calabrese per conquistare il timone de L’Isola sono scese.

Sarebbe poi stata accarezzata la suggestione di piazzare a condurre Simona Ventura, colei che ha reso popolare L’Isola. ‘Super Simo’, però, è impegnata in Rai e quindi non sarebbe nemmeno iniziato alcun ragionamento per riaverla alla guida del reality dei naufraghi. TvBlog fa invece sapere che circolano in tal senso i nomi di Federica Panicucci ed Elenoire Casalegno. Ma il nome su cui Banijay punterebbe tutto resta quello di Ilary Blasi. “Lei – riferisce sempre TvBlog – avrebbe bisogno per tornare sul luogo del delitto di sentire tutta Mediaset dalla sua parte. Ma l’azienda di Cologno Monzese è tutta dalla sua parte, oppure starebbe pensando a dell’altro?”

E qui si apre un altro capitolo: Ilary ha fatto sapere di recente di non volere tornare a condurre. Si mormora che i rapporti con i piani alti di Mediaset si siano raffreddati dopo che ha concesso l’esclusiva a Netflix per raccontare, attraverso il documentario “Unica“, la separazione da Totti. E se Pier Silvio Berlusconi le facesse sentire tutta la sua stima e la coccolerebbe un po’, direbbe di sì al ritorno a L’Isola? Oppure la Blasi non ne vuole proprio più sapere? Resta comunque suo il nome forte che metterebbe tutti d’accordo (o quasi).