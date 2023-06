Isola dei Famosi, Camassa vs Sainato: “Sono bisessuale e quindi?”

Sembrerebbero esserci novità sul fronte Isola dei Famosi. In una discussione con Pamela Camassa, Gian Maria Sainato avrebbe parlato del suo orientamento. Dopo una prima lamentela della Camassa su alcune cose dettele dal concorrente, tra cui l’essere acida e frustrata, Gian Maria sarebbe sbottato. “Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private” avrebbe detto lei, “Perchè cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è?” avrebbe risposto lui.

La discussione con Pamela Camassa e la confessione a Marco Mazzoli

Gian Maria Sainato, quindi, avrebbe tirato fuori la questione dell’orientamento, chiedendo di non essere giudicato per questo. Pamela ha ribadito che per nulla al mondo avrebbe fatto una cosa simile. Sembrerebbe, però, esserci dell’altro. Due settimane prima, Marco Mazzoli aveva dichiarato come Gian Maria Sainato gli avesse chiesto di non fare parola del suo orientamento. “A me non importa proprio nulla di quello” avrebbe dichiarato Mazzoli, spiegando come non abbia mai avuto intenzione di scherzare su un aspetto così delicato.

Non è la prima volta che Gian Maria Sainato parla del suo orientamento. Se per molti il coming out è quello avvenuto all’Isola, va ricordato come il concorrente trattò la questione già diversi anni fa. Durante un’intervista del 2018, infatti, Gian Maria dichiarò di essere omosessuale: “Ho sempre vissuto la mia vita sentimentale molto liberamente e naturalmente” disse. All’interno della suddetta intervista, Sainato spiegò come, per lui, qualsiasi orientamento fosse naturale, ribadendo come molte persone omofobe non volessero capirlo.

Le diverse dichiarazioni di Gian Maria

Se in un primo momento, quindi, Gian Maria Sainato si era dichiarato omosessuale, adesso sembrerebbe considerarsi bisessuale. La discussione con Pamela Camassa, concorrente non molto considerata nel reality (cosi sembrerebbe), avrebbe fatto emergere nuovi dettagli sull’intimità di Gian Maria. Sembrerebbe, inoltre, che pochi giorni fa avesse confessato di provare interesse per Cristina Scuccia, ex suora, anch’essa naufraga a L’Isola dei Famosi.

Non rimane che attendere il proseguimento del reality per capire se emergeranno nuovi dettagli sull’orientamento di Gian Maria Sainato e se deciderà di fare chiarezza a riguardo. Dopo un primo coming out dove si era dichiarato omosessuale, infatti, ora pare definirsi bisessuale, seminando incertezza sulla questione. Chissà che, con il passare delle puntate, Gian Maria non possa decidere di prendere posizione a riguardo e dare ai suoi fan ulteriori dettagli.